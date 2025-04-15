Путин признался, кого особенно рад видеть в России

Президент России Владимир Путин выразил особую радость от приезда в Россию молодых и перспективных людей, разделяющих ценности страны. Также российский лидер также обратил внимание на необходимость улучшения условий для адаптации переехавших в РФ навсегда.
«Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием. Нам нужен контингент людей, которые близки к тому, чем мы живем, и к ценностям, которые мы защищаем», — подчеркнул российский лидер. Об этом он заявил во время заседания президиума Госсовета, общаясь с молодой женщиной, переехавшей в РФ из Латвии.
Во время обсуждения президент подчеркнул важность создания лучших условий для интеграции приезжих. «Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом поработать, посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию», — отметил Путин, после того как осведомился у прибывшей о самых больших трудностях, возникших в РФ.
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