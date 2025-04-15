Путин признался, кого особенно рад видеть в России

Путин: России нужны молодые и перспективные люди
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Путин рад молодым и перспективным людям из-за рубежа, которые разделяют ценности РФ
Путин рад молодым и перспективным людям из-за рубежа, которые разделяют ценности РФ Фото:

Президент России Владимир Путин выразил особую радость от приезда в Россию молодых и перспективных людей, разделяющих ценности страны. Также российский лидер также обратил внимание на необходимость улучшения условий для адаптации переехавших в РФ навсегда.

«Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием. Нам нужен контингент людей, которые близки к тому, чем мы живем, и к ценностям, которые мы защищаем», — подчеркнул российский лидер. Об этом он заявил во время заседания президиума Госсовета, общаясь с молодой женщиной, переехавшей в РФ из Латвии.

Во время обсуждения президент подчеркнул важность создания лучших условий для интеграции приезжих. «Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом поработать, посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию», — отметил Путин, после того как осведомился у прибывшей о самых больших трудностях, возникших в РФ.

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Президент России Владимир Путин выразил особую радость от приезда в Россию молодых и перспективных людей, разделяющих ценности страны. Также российский лидер также обратил внимание на необходимость улучшения условий для адаптации переехавших в РФ навсегда. «Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием. Нам нужен контингент людей, которые близки к тому, чем мы живем, и к ценностям, которые мы защищаем», — подчеркнул российский лидер. Об этом он заявил во время заседания президиума Госсовета, общаясь с молодой женщиной, переехавшей в РФ из Латвии. Во время обсуждения президент подчеркнул важность создания лучших условий для интеграции приезжих. «Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом поработать, посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию», — отметил Путин, после того как осведомился у прибывшей о самых больших трудностях, возникших в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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