Суд приговорил журналистов к 5,5 годам лишения свободы за сотрудничество с ФБК*

Суд приговорил журналистов из агентства Reuters, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) к пяти с половиной годам лишения свободы за сотрудничество с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистским и ликвидирован). Об этом сообщили журналисты из зала суда.
«Назначить Антонине Кравцовой (псевдоним — Фаворская — прим. URA.RU), Артему Кригеру, Сергею Карелину и Константину Габову по 5 лет 6 месяцев лет лишения свободы в колонии общего режима», — зачитала решение судья. Информацию об этом предает ТАСС. Уточняется, что прокурор просил для них 5 лет 11 месяцев лишения свободы.
На скамье подсудимых оказались журналисты Артем Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова) от Sota Vision, продюсер Рейтер Константин Габов и видеожурналист Сергей Карелин, работавший с Ассошиэйтед Пресс. В ходе судебного разбирательства они были признаны виновными по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) из-за сотрудничества с ФБК.
Перед началом судебных прений в здание суда прибыли иностранные дипломатические представители для оказания поддержки обвиняемым. Среди прибывших были замечены второй секретарь политического отдела американского посольства, первый секретарь политического отдела делегации Европейского Союза, первый секретарь французского посольства и представитель посольства Нидерландов.
* ФБК, признан в России экстремистским и ликвидирован
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.