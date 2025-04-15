Пожар охватил площадь в семь гектаров
В районе поселка Туринский (Тюменская область) вечером 15 апреля загорелась сухая трава на площади в семь гектаров. Об этом сообщили в Управлении МЧС региона.
«Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар сухой травы и растительности в районе п. Туринский Тюменского муниципального района. Пожар действует на площади около 7 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Всего в тушении задействовано четыре единицы техники и девять человек личного состава.
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