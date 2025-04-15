В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Ветер до 20 метров в секунду ожидается в Прикамье
В Пермском крае 16 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Днем 16 апреля прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах», — сказано в сообщении.
Пермякам рекомендуют не находиться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного транспорта рядом с ними. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
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