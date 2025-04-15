В Тюмени вечером 15 апреля на перекрестке улиц Широтная и Пермякова легковой автомобиль влетел в дорожный знак. Судя по кадрам очевидцев, водитель на скорости не справился с управлением.
«Серьезное ДТП на перекрестке Широтная — Пермякова. Здесь легковушка протаранила столб», — сообщается в telegram-канале «Паблик Тюмень».
На кадрах очевидцев автомобиль на скорости влетает в дорожный знак. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию региона с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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