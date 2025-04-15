В Тюмени легковушка на скорости влетела в столб. Видео

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Водитель снес дорожный знак
Водитель снес дорожный знак Фото:

В Тюмени вечером 15 апреля на перекрестке улиц Широтная и Пермякова легковой автомобиль влетел в дорожный знак. Судя по кадрам очевидцев, водитель на скорости не справился с управлением.

«Серьезное ДТП на перекрестке Широтная — Пермякова. Здесь легковушка протаранила столб», — сообщается в telegram-канале «Паблик Тюмень».

На кадрах очевидцев автомобиль на скорости влетает в дорожный знак. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию региона с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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В Тюмени вечером 15 апреля на перекрестке улиц Широтная и Пермякова легковой автомобиль влетел в дорожный знак. Судя по кадрам очевидцев, водитель на скорости не справился с управлением. «Серьезное ДТП на перекрестке Широтная — Пермякова. Здесь легковушка протаранила столб», — сообщается в telegram-канале «Паблик Тюмень». На кадрах очевидцев автомобиль на скорости влетает в дорожный знак. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию региона с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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