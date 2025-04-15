В подтопленной тобольской деревне Ачиры началась вакцинация населения

В деревне Ачиры Тобольского района (Тюменская область) началась вакцинация жителей от гепатита А и туляремии. Также были взяты пробы воды. Об этом в соцсети сообщил глава района Леонид Митрюшкин.
«Весь день сегодня провел в Ачирах. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, медики привезли вакцину против гепатита А и туляремии, начали прививать жителей Ачир», — сообщает Митрюшкин в своем telegram-канале.
Также в деревню был доставлен запас питьевой бутилированной воды, пленка и мешки. На месте было проведено заседание комиссии по ЧС и обход всех подтопленных дворов.
Жители пострадавших домов отказались эвакуироваться, поскольку ситуация с подтоплением повторяется практически ежегодно, жилье тоболяков подготовлено к приходу талых вод. Запасы еды и продовольствия в населенном пункте есть.
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