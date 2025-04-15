15 апреля 2025

В подтопленной тобольской деревне Ачиры началась вакцинация населения

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Подтопленными оказались 11 домов
Подтопленными оказались 11 домов Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В деревне Ачиры Тобольского района (Тюменская область) началась вакцинация жителей от гепатита А и туляремии. Также были взяты пробы воды. Об этом в соцсети сообщил глава района Леонид Митрюшкин.

«Весь день сегодня провел в Ачирах. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, медики привезли вакцину против гепатита А и туляремии, начали прививать жителей Ачир», — сообщает Митрюшкин в своем telegram-канале.

Также в деревню был доставлен запас питьевой бутилированной воды, пленка и мешки. На месте было проведено заседание комиссии по ЧС и обход всех подтопленных дворов.

Жители пострадавших домов отказались эвакуироваться, поскольку ситуация с подтоплением повторяется практически ежегодно, жилье тоболяков подготовлено к приходу талых вод. Запасы еды и продовольствия в населенном пункте есть.

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В деревне Ачиры Тобольского района (Тюменская область) началась вакцинация жителей от гепатита А и туляремии. Также были взяты пробы воды. Об этом в соцсети сообщил глава района Леонид Митрюшкин. «Весь день сегодня провел в Ачирах. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, медики привезли вакцину против гепатита А и туляремии, начали прививать жителей Ачир», — сообщает Митрюшкин в своем telegram-канале. Также в деревню был доставлен запас питьевой бутилированной воды, пленка и мешки. На месте было проведено заседание комиссии по ЧС и обход всех подтопленных дворов. Жители пострадавших домов отказались эвакуироваться, поскольку ситуация с подтоплением повторяется практически ежегодно, жилье тоболяков подготовлено к приходу талых вод. Запасы еды и продовольствия в населенном пункте есть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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