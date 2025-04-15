ФК «Урал» вылетел из полуфинала Кубка России, всухую проиграв «Спартаку»

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) покидает полуфинал Кубка России. «Шмели» проиграли в матче со «Спартаком» (Москва) со счетом 3:0. Игра завершилась 16 апреля в Москве.
«Фокусируемся на чемпионате, готовимся к „Торпедо“», — прокомментировали итоги игры представители «Урала» в социальных сетях. Важнейший матч чемпионата Первой лиги пройдет 21 апреля в Москве.
В первом тайме «Урал» пропустил три мяча. Голы забили Кристофер Мартинс, Маркиньос и Эсекьель Барко. Во втором тайме у «шмелей» получилось отодвинуть игру от своих ворот, однако матч завершился без единого гола уральских футболистов.
Накануне «Урал» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России. Это позволило «шмелям» выйти в полуфинал турнира.
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