15 апреля 2025

ФК «Урал» вылетел из полуфинала Кубка России, всухую проиграв «Спартаку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь «Урал» готовится к решающему матчу с «Торпедо»
Теперь «Урал» готовится к решающему матчу с «Торпедо» Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) покидает полуфинал Кубка России. «Шмели» проиграли в матче со «Спартаком» (Москва) со счетом 3:0. Игра завершилась 16 апреля в Москве.

«Фокусируемся на чемпионате, готовимся к „Торпедо“», — прокомментировали итоги игры представители «Урала» в социальных сетях. Важнейший матч чемпионата Первой лиги пройдет 21 апреля в Москве.

В первом тайме «Урал» пропустил три мяча. Голы забили Кристофер Мартинс, Маркиньос и Эсекьель Барко. Во втором тайме у «шмелей» получилось отодвинуть игру от своих ворот, однако матч завершился без единого гола уральских футболистов. 

Накануне «Урал» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России. Это позволило «шмелям» выйти в полуфинал турнира. 

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Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) покидает полуфинал Кубка России. «Шмели» проиграли в матче со «Спартаком» (Москва) со счетом 3:0. Игра завершилась 16 апреля в Москве. «Фокусируемся на чемпионате, готовимся к „Торпедо“», — прокомментировали итоги игры представители «Урала» в социальных сетях. Важнейший матч чемпионата Первой лиги пройдет 21 апреля в Москве. В первом тайме «Урал» пропустил три мяча. Голы забили Кристофер Мартинс, Маркиньос и Эсекьель Барко. Во втором тайме у «шмелей» получилось отодвинуть игру от своих ворот, однако матч завершился без единого гола уральских футболистов.  Накануне «Урал» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России. Это позволило «шмелям» выйти в полуфинал турнира. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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