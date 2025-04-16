С челябинских полей — в тыл врага: как эстонская учительница Кульман стала легендой разведки

Советская разведчица Леэн Кульман стала героем СССР после смерти

16 апреля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В челябинский колхоз Кульман попала в 1941 году Фото: Соцсети Леэн Кульман, советская разведчица, родившаяся в январе 1920 года, посмертно стала героем СССР за службу во время Великой Отечественной войны. Девушка, работавшая в годы войны в колхозе в Челябинской области, добровольно отправилась в тыл врага, где, рискуя жизнью, добывала информацию для фронта. Какие сведения она передавала советскому командованию, как приближала Победу, и какую память о ней хранят — рассказывает URA.RU. Детство и юность: от Тарту до Урала Леэн Кульман (Хелена Кульман — прим. Ред.) родилась 31 января 1920 года в эстонском городе Тарту в семье сапожника. Рано познала тяготы жизни: в 12 лет лишилась отца, и ее воспитанием занималась мать, поднимавшая пятерых детей. В том же году трагически ушла из жизни ее близкая подруга Майга Берзинь. Горе сплотило две семьи, и родители Майги удочерили Кульман. Благодаря отчиму, капитану дальнего плавания, девочка увидела мир, посетив Финляндию, Великобританию, Францию и другие европейские страны. Леэн Кульман (справа) родилась шестым ребенком в семье Фото: Соцсети От учительницы до радистки: путь сквозь пламя войны После присоединения Эстонии к СССР Кульман вступила в комсомол и поступила в Таллинский педагогический институт. В 1941 году, получив диплом, начала работать комсоргом в школе. По данным книги Александра Ушакова «Во имя Родины», в том же году она участвовала в оборонительных работах под Таллином. С началом Великой Отечественной войны, несмотря на стремление попасть на фронт, была эвакуирована в Челябинскую область, где работала в колхозе «Ленинский путь» Нязепетровского района. Работа на челябинской земле укрепила ее дух и научила ценить единство советских людей. В январе 1942 года Кульман вместе с сестрой Анной добились призыва в Красную Армию. После обучения в разведшколе девушка стала Линдой Туллиман. До отправки на фронт Кульман вместе с сестрой Анной трудилась в колхозе «Ленинский путь» на территории Челябинской области Фото: Соцсети «Радиосигнал из тыла врага» В сентябре 1942 года Леэн Кульман под именем Линды Туллиман была заброшена в тыл врага в районе Тарту. Она собирала и передавала сведения о передвижении немецких войск в штаб Балтийского флота. Ее сообщения, такие как «Двадцать катеров охраняют побережье от Муствее до Валькнарва» и «На Чудском озере нет больших немецких кораблей», помогали командованию объективно оценивать обстановку. Благодаря ее информации советские войска топили немецкие транспорты в районе Пярну и выявляли слабые места в обороне противника. Десятки радиограмм, отправленных Кульман, связывали фронт и тыл, приближая Победу. Архив хранит также и письма Кульман, которые она писала из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) своей сестре Анне. В письме разведчица признавалась, что делает все ради Родины. »…Я знаю: все, что я делаю ради Красной Армии, одновременно делаю и для своих родных. Так каждое достижение я могу с двойным удовлетворением и радостью отнести на счет Родины и личного благополучия. <…> Нет больше радости, когда после войны можно сказать: «И я помогла нашей Победе», — писала Кульман. Гибель 2 января 1943 года Леэн Кульман была арестована на хуторе Ояэре, близ поселения Луутснику Выруского района. В доме, где она жила вместе с семьей сестры, при обыске нашли передатчик. Родственники также были арестованы. 4 января 1943 года разведчицу передали внешней сыскной полиции в Пскове. Дальнейшая судьба Кульман была предрешена — несколько месяцев она провела на допросах. 6 марта 1943 года она была расстреляна фашистами. Разведчица погибла от рук немцев 6 марта 1943 года Фото: Венделин П./Фотохроника ТАСС Эхо подвига Кульман В 1965 году Леэн Кульман было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Она также награждена Ордером Ленина. Имя героини увековечено в названиях улиц в Тарту, Минске и Нязепетровске. Памятник Леэн Кульман установлен у Тартуского профессионального технического училища, носящего ее имя, а в Минске на доме № 2 на улице имени Кульман установлена мемориальная доска. Евгения Кацева, инструктор по радиоделу и близкий друг Леэн, вспоминала: «С Леэн Кульман мы даже подружились! Она научила меня эстонским словам и песенкам…». Предпоследним сообщением стал: «Пламенный новогодний привет незабываемой девушке инструктору». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Леэн Кульман, советская разведчица, родившаяся в январе 1920 года, посмертно стала героем СССР за службу во время Великой Отечественной войны. Девушка, работавшая в годы войны в колхозе в Челябинской области, добровольно отправилась в тыл врага, где, рискуя жизнью, добывала информацию для фронта. Какие сведения она передавала советскому командованию, как приближала Победу, и какую память о ней хранят — рассказывает URA.RU. Леэн Кульман (Хелена Кульман — прим. Ред.) родилась 31 января 1920 года в эстонском городе Тарту в семье сапожника. Рано познала тяготы жизни: в 12 лет лишилась отца, и ее воспитанием занималась мать, поднимавшая пятерых детей. В том же году трагически ушла из жизни ее близкая подруга Майга Берзинь. Горе сплотило две семьи, и родители Майги удочерили Кульман. Благодаря отчиму, капитану дальнего плавания, девочка увидела мир, посетив Финляндию, Великобританию, Францию и другие европейские страны. После присоединения Эстонии к СССР Кульман вступила в комсомол и поступила в Таллинский педагогический институт. В 1941 году, получив диплом, начала работать комсоргом в школе. По данным книги Александра Ушакова «Во имя Родины», в том же году она участвовала в оборонительных работах под Таллином. С началом Великой Отечественной войны, несмотря на стремление попасть на фронт, была эвакуирована в Челябинскую область, где работала в колхозе «Ленинский путь» Нязепетровского района. Работа на челябинской земле укрепила ее дух и научила ценить единство советских людей. В январе 1942 года Кульман вместе с сестрой Анной добились призыва в Красную Армию. После обучения в разведшколе девушка стала Линдой Туллиман. В сентябре 1942 года Леэн Кульман под именем Линды Туллиман была заброшена в тыл врага в районе Тарту. Она собирала и передавала сведения о передвижении немецких войск в штаб Балтийского флота. Ее сообщения, такие как «Двадцать катеров охраняют побережье от Муствее до Валькнарва» и «На Чудском озере нет больших немецких кораблей», помогали командованию объективно оценивать обстановку. Благодаря ее информации советские войска топили немецкие транспорты в районе Пярну и выявляли слабые места в обороне противника. Десятки радиограмм, отправленных Кульман, связывали фронт и тыл, приближая Победу. »…Я знаю: все, что я делаю ради Красной Армии, одновременно делаю и для своих родных. Так каждое достижение я могу с двойным удовлетворением и радостью отнести на счет Родины и личного благополучия. <…> Нет больше радости, когда после войны можно сказать: «И я помогла нашей Победе», — писала Кульман. 2 января 1943 года Леэн Кульман была арестована на хуторе Ояэре, близ поселения Луутснику Выруского района. В доме, где она жила вместе с семьей сестры, при обыске нашли передатчик. Родственники также были арестованы. 4 января 1943 года разведчицу передали внешней сыскной полиции в Пскове. Дальнейшая судьба Кульман была предрешена — несколько месяцев она провела на допросах. 6 марта 1943 года она была расстреляна фашистами. В 1965 году Леэн Кульман было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Она также награждена Ордером Ленина. Имя героини увековечено в названиях улиц в Тарту, Минске и Нязепетровске. Памятник Леэн Кульман установлен у Тартуского профессионального технического училища, носящего ее имя, а в Минске на доме № 2 на улице имени Кульман установлена мемориальная доска. Евгения Кацева, инструктор по радиоделу и близкий друг Леэн, вспоминала: «С Леэн Кульман мы даже подружились! Она научила меня эстонским словам и песенкам…». Предпоследним сообщением стал: «Пламенный новогодний привет незабываемой девушке инструктору».