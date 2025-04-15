Для второй половины апреля в Кургане будет характерно чередование волн тепла и холода. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«С 16 по 30 апреля в Кургане средняя температура будет +9 градусов, что на 1 градус выше нормы. Для второй половины месяца будет характерно чередование волн тепла и холода», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что первое похолодание будет с 16 по 18 апреля, а второе — 24–25 апреля.
В остальные дни температурный фон будет около и выше нормы. Наиболее сильное тепло ожидается с 19 по 23 апреля. Днем до 19–22 градусов. Выпадет до 20 мм осадков, что выше нормы, говорится в сообщении.
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