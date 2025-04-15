15 апреля 2025

Вторая половина апреля в Кургане будет контрастной и влажной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане вторая половина апреля будет контрастной
В Кургане вторая половина апреля будет контрастной Фото:

Для второй половины апреля в Кургане будет характерно чередование волн тепла и холода. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

Прогноз температуры на 15 суток для Кургана
Прогноз температуры на 15 суток для Кургана
Фото:

«С 16 по 30 апреля в Кургане средняя температура будет +9 градусов, что на 1 градус выше нормы. Для второй половины месяца будет характерно чередование волн тепла и холода», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что первое похолодание будет с 16 по 18 апреля, а второе — 24–25 апреля.

В остальные дни температурный фон будет около и выше нормы. Наиболее сильное тепло ожидается с 19 по 23 апреля. Днем до 19–22 градусов. Выпадет до 20 мм осадков, что выше нормы, говорится в сообщении.

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Для второй половины апреля в Кургане будет характерно чередование волн тепла и холода. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «С 16 по 30 апреля в Кургане средняя температура будет +9 градусов, что на 1 градус выше нормы. Для второй половины месяца будет характерно чередование волн тепла и холода», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что первое похолодание будет с 16 по 18 апреля, а второе — 24–25 апреля. В остальные дни температурный фон будет около и выше нормы. Наиболее сильное тепло ожидается с 19 по 23 апреля. Днем до 19–22 градусов. Выпадет до 20 мм осадков, что выше нормы, говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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