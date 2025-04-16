В популярном БАДе для похудения нашли наркотическое вещество

В БАДах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» был обнаружен запрещенный наркотик сибутрамин, рассказал президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец. Экспертиза, проведенная лабораторией международной ассоциации «Антиконтрафакт», подтвердила наличие этого вещества, входящего в список запрещенных веществ по российскому законодательству.
«16,7 мг на капсулу — это превышение даже максимальной дозы, что делает такой препарат особенно опасным, особенно людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы», — Зеленец «Известиям». Помимо опасного состава, продажа препарата без рецепта нарушает законодательные требования. Некоторые потребители уже забили тревогу, отмечая странные побочные эффекты после употребления БАДов.
В России проводится проверка препаратов для снижения веса под названиями «Молекула» и «Молекула плюс», поскольку они не зарегистрированы государственно, информировал Роспотребнадзор. Ведомство настоятельно рекомендует гражданам удостоверяться в наличии государственной регистрации биологически активных добавок (БАДов), предлагаемых к продаже через интернет. Согласно данным Единого реестра ЕАЭС, сведений о данных продуктах, которые активно продвигаются в социальных сетях как эффективное средство для похудения, не обнаружено.
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