Капсулы «Молекула» для похудения заинтересовали Роспотребнадзор

В России проверяют таблетки для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», которые не имеют государственной регистрации. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Ведомством ведутся мероприятия, связанные с проверкой реализации не зарегистрированных препаратов для снижения веса „Молекула“ и „Молекула плюс“, — рассказали в пресс-службе ведомства. Роспотребнадзор отправил официальное обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Вопрос находится под контролем ведомства.
Роспотребнадзор предупреждает граждан проверять наличие свидетельства о государственной регистрации БАДов, реализуемых через интернет. В Едином реестре ЕАЭС отсутствует информация о продукции «Молекула» и «Молекула плюс», которые рекламируются в социальных сетях как средство для похудения, говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что Минздрав России отменил госрегистрацию и исключил из реестра растворяющуюся на языке «Виагру» от компании «Виатрис». Регистрационное удостоверение было выдано в 2017 году, но таблетки перестали поступать в Россию в феврале 2023 года. В России доступны отечественные аналоги «Виагры», такие как Синдеафил, производимый фабрикой «Северная звезда».
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