Юрист рассказала, как сделать майские праздники еще длиннее

Юрист Владимирова: отпуск на 5-7 мая позволит продлить майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Отпуск с с 28 по 30 апреля позволит получить выгоду в финансовом плане
Отпуск с с 28 по 30 апреля позволит получить выгоду в финансовом плане Фото:

Россияне смогут продлить майские праздники с 1 по 11 мая, если они оформят отпуск на дни с 5 по 7 мая. Об этом сообщает эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«Можно продлить майские праздники за счет 5-7 числа, но при этом потерять в деньгах», — рассказала Владимирова в беседе с РИА Новостями. Она уточнила, что выплаты за отпуск окажутся значительнее, если оформить его на целую неделю с 5 по 11 мая.

Владимирова предложила и другой вариант: взяв отпуск с 28 по 30 апреля, можно получить девять выходных дней подряд. Это позволяет увеличить сумму отпускных выплат. Эксперт объяснила, что наибольшую выгоду приносит выбор для отпуска того месяца, в котором больше рабочих дней. Важно понимать, что количество праздничных и выходных дней в месяце влияет на размер отпускных: чем больше таких дней, тем ниже средний дневной заработок, а следовательно, и отпускные выплаты уменьшаются.

Ранее специалист по управлению персоналом и руководитель агентства АМАЛКО Гарри Мурадян порекомендовал гражданам России отказаться от отпуска во время майских праздников. Размер отпускных выплат в этот период будет незначительным, передает «Ридус». 

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Россияне смогут продлить майские праздники с 1 по 11 мая, если они оформят отпуск на дни с 5 по 7 мая. Об этом сообщает эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. «Можно продлить майские праздники за счет 5-7 числа, но при этом потерять в деньгах», — рассказала Владимирова в беседе с РИА Новостями. Она уточнила, что выплаты за отпуск окажутся значительнее, если оформить его на целую неделю с 5 по 11 мая. Владимирова предложила и другой вариант: взяв отпуск с 28 по 30 апреля, можно получить девять выходных дней подряд. Это позволяет увеличить сумму отпускных выплат. Эксперт объяснила, что наибольшую выгоду приносит выбор для отпуска того месяца, в котором больше рабочих дней. Важно понимать, что количество праздничных и выходных дней в месяце влияет на размер отпускных: чем больше таких дней, тем ниже средний дневной заработок, а следовательно, и отпускные выплаты уменьшаются. Ранее специалист по управлению персоналом и руководитель агентства АМАЛКО Гарри Мурадян порекомендовал гражданам России отказаться от отпуска во время майских праздников. Размер отпускных выплат в этот период будет незначительным, передает «Ридус». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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