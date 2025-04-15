Дождь и штормовой ветер ожидаются в Свердловской области

Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду
В среду 16 апреля в Свердловской области ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду. Такой прогноз дают синоптики на сайте уральского гидрометцентра.
«Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь», — говорится в сообщении.
Днем температура воздуха поднимется до +7..+12 градусов. Ночью столбик термометра покажет +3..+8. В Екатеринбурге ожидается до +11 градусов днем и +5 ночью.
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