15 апреля 2025

Дождь и штормовой ветер ожидаются в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду
Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду Фото:

В среду 16 апреля в Свердловской области ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду. Такой прогноз дают синоптики на сайте уральского гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь», — говорится в сообщении.

Днем температура воздуха поднимется до +7..+12 градусов. Ночью столбик термометра покажет +3..+8. В Екатеринбурге ожидается до +11 градусов днем и +5 ночью.

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В среду 16 апреля в Свердловской области ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду. Такой прогноз дают синоптики на сайте уральского гидрометцентра. «Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь», — говорится в сообщении. Днем температура воздуха поднимется до +7..+12 градусов. Ночью столбик термометра покажет +3..+8. В Екатеринбурге ожидается до +11 градусов днем и +5 ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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