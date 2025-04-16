Эстония осуществляет провокации в отношении России, что потенциально может стать причиной военного конфликта. Одним из таких инцидентов является задержание танкера Kiwala. Об этом сообщает бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен.
«Одной из последних эстонских провокаций стало задержание без всяких причин танкера Kiwala, который направлялся в Россию. Таким образом Таллин пытается влиять на экспорт российской нефти», — передают «Аргументы недели» слова Брайена. Он добавил, что такие провокации могут привести к горячей войне.
По словам Брайена, в 2025 году в Эстонии был осуществлен новый этап демонтажа памятников русским военным. Работники Военного музея Эстонии уничтожили на Таллинском кладбище мемориалы советским морякам, солдатам и офицерам, освободившим страну от нацистов. Американский эксперт отмечает, что такие действия отражают непризнание Эстонией роли России в победе Второй мировой войны и поддержку нацизма.
Кроме того, власти затрудняют получение гражданства и участие в выборах для русских, живущих в Эстонии, и блокируют связи местных православных церквей с Московским патриархатом. Координацией этих действий занимается высший представитель ЕС по иностранным делам из Эстонии Кая Каллас, которая также поддерживает отправку европейских войск на Украину.
Напряженные отношения между Россией и Эстонией обострились после серии провокаций. В начале апреля текущего года работники Эстонского военного музея демонтировали памятник советским солдатам на Таллинском военном кладбище. В России эти действия считают неуважением к памяти солдат, освободивших Европу от нацизма, передает RT.
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