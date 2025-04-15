15 апреля 2025

В златоустовском саду полностью сгорел частный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Златоусте унес жизни четырех человек
Пожар в Златоусте унес жизни четырех человек

В одном из садов Златоуста полностью сгорел частный дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на месте работают специалисты для установления причины трагедии.

«При тушении пожара в СНТ „Металлург-1“ обнаружены четыре погибших взрослых. К месту направлены специалисты дознания и испытательная пожарная лаборатория для установления причины трагедии», — сообщили URA.RU в МЧС.

Сейчас устанавливаются личности погибших. Пожар удалось остановить на 16 квадратных метрах и не допустить перехода на соседние постройки силами 12 человек. На месте работали четыре единицы техники.

Огнеборцам удалось остановить огонь до того, как он перекинулся на другие строения
Огнеборцам удалось остановить огонь до того, как он перекинулся на другие строения

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В одном из садов Златоуста полностью сгорел частный дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на месте работают специалисты для установления причины трагедии. «При тушении пожара в СНТ „Металлург-1“ обнаружены четыре погибших взрослых. К месту направлены специалисты дознания и испытательная пожарная лаборатория для установления причины трагедии», — сообщили URA.RU в МЧС. Сейчас устанавливаются личности погибших. Пожар удалось остановить на 16 квадратных метрах и не допустить перехода на соседние постройки силами 12 человек. На месте работали четыре единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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