В одном из садов Златоуста полностью сгорел частный дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на месте работают специалисты для установления причины трагедии.
«При тушении пожара в СНТ „Металлург-1“ обнаружены четыре погибших взрослых. К месту направлены специалисты дознания и испытательная пожарная лаборатория для установления причины трагедии», — сообщили URA.RU в МЧС.
Сейчас устанавливаются личности погибших. Пожар удалось остановить на 16 квадратных метрах и не допустить перехода на соседние постройки силами 12 человек. На месте работали четыре единицы техники.
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