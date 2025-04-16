Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, призвавшей страны Европейского Союза воздержаться от посещения Москвы во время празднования 9 мая. Пушков отметил, что победа в Великой Отечественной войне не принадлежит странам ЕС. Об этом он заявил в своих соцсетях.
«Представитель ЕС угрожает „последствиями“ европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. <...> Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, Европейский Союз оправдывает действия, направленные на героизацию «пособников нацистов» на Украине, и активно поддерживает правительство в Киеве, которое проводит такую политику.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу слов Каллас. Песков заявил, что в Европе существуют государства, которые не поддерживают такого рода риторику, передает RT.
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