«Не их победа»: Пушков резко ответил на угрозы Каллас по празднованию 9 мая

Пушков: Каллас угрозами из-за парада в Москве поддерживает нацистов
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Пушков отметил, что ЕС поддерживает киевский режим
Пушков отметил, что ЕС поддерживает киевский режим Фото:

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, призвавшей страны Европейского Союза воздержаться от посещения Москвы во время празднования 9 мая. Пушков отметил, что победа в Великой Отечественной войне не принадлежит странам ЕС. Об этом он заявил в своих соцсетях.

«Представитель ЕС угрожает „последствиями“ европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. <...> Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, Европейский Союз оправдывает действия, направленные на героизацию «пособников нацистов» на Украине, и активно поддерживает правительство в Киеве, которое проводит такую политику. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу слов Каллас. Песков заявил, что в Европе существуют государства, которые не поддерживают такого рода риторику, передает RT.

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, призвавшей страны Европейского Союза воздержаться от посещения Москвы во время празднования 9 мая. Пушков отметил, что победа в Великой Отечественной войне не принадлежит странам ЕС. Об этом он заявил в своих соцсетях. «Представитель ЕС угрожает „последствиями“ европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. <...> Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, Европейский Союз оправдывает действия, направленные на героизацию «пособников нацистов» на Украине, и активно поддерживает правительство в Киеве, которое проводит такую политику.  Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу слов Каллас. Песков заявил, что в Европе существуют государства, которые не поддерживают такого рода риторику, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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