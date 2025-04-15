Коммунальщики рассказали, когда начнется отключение горячей воды в Кургане

С 12 мая по 31 июля в 54 многоквартирных домах на улицах Некрасова, Дзержинского, Бурова-Петрова и проспекте Машиностроителей в Кургане будет временно отключено горячее водоснабжение. Отключение необходимо для проведения ремонтных работ на тепломагистрали и подготовки систем к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания».
«С 12 мая мы приступаем к демонтажу участка тепломагистрали „Север-2“ на пересечении улиц Дзержинского и Машиностроителей. Эти работы необходимы для ремонта коллектора. К концу июня участок тепломагистрали будет восстановлен. В июле начнутся гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы подготовить их к предстоящему отопительному сезону. Подачу горячей воды планируем возобновить 31 июля, но только если испытания пройдут успешно», — приводит слова генерального директора ПАО «КГК» Александра Прибылева пресс-служба компании. Компания просит жителей Кургана отнестись с пониманием к отключениям, так как ремонт коллектора и системы отопления необходим для улучшения условий проживания в городе в будущем.
Администрация города и ПАО «КГК» обещают провести все работы в установленные сроки и минимизировать неудобства для населения. Для удобства жителей были предоставлены точные адреса многоэтажек, где будет приостановлено горячее водоснабжение:
- Улица Бурова-Петрова 79;
- Улица Дзержинского 11, 17, 17А, 20, 20А, 21, 24, 25, 26, 28, 29А, 30, 31, 31Б, 32, 33Б, 34, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40А, 41, 42, 44, 46А, 48А, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 57, 59, 61;
- Проспект Машиностроителей 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11;
- Улица Некрасова 9, 11, 31, 41, 63.
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