15 апреля 2025

В Кургане интересно: в Шадринске собираются воссоздать улицы XX века. Фото

В Шадринске запускают новый проект по благоустройству улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Шадринска показала архивные фотографии улиц и собора XX века (архивное фото)
Администрация Шадринска показала архивные фотографии улиц и собора XX века (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) стартовал проект по благоустройству улиц в районе кафедрального храма и Спасо-Преображенского собора, который участвует в грантовом конкурсе Минстроя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. Кроме того, администрация показала архивные фотографии улиц и собора XX века.

Для успешного участия в конкурсе и реализации проекта необходимы архивные фотоматериалы и личные истории жителей, связанные с данной территорией. Благоустройство направлено на возрождение исторического облика района. «На снимках — виды столетней давности. Будущий облик этой части Шадринска мы выбираем сейчас», — пишет ведомство.

В дополнение к архивным документам, администрация города призывает жителей делиться личными фотографиями, видеозаписями и рассказами о пространстве между набережной и храмами. Эти материалы помогут не только выиграть грант на благоустройство, но и сохранить историческую память о районе для будущих поколений.

В Шадринске активно ведутся работы по благоустройству не только в районе кафедрального храма и Спасо-Преображенского собора, но и у Дома культуры «Созвездие» в Новом поселке. Оба проекта получают поддержку на уровне губернатора и вписываются в федеральные программы развития городской инфраструктуры.

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В Шадринске (Курганская область) стартовал проект по благоустройству улиц в районе кафедрального храма и Спасо-Преображенского собора, который участвует в грантовом конкурсе Минстроя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. Кроме того, администрация показала архивные фотографии улиц и собора XX века. Для успешного участия в конкурсе и реализации проекта необходимы архивные фотоматериалы и личные истории жителей, связанные с данной территорией. Благоустройство направлено на возрождение исторического облика района. «На снимках — виды столетней давности. Будущий облик этой части Шадринска мы выбираем сейчас», — пишет ведомство. В дополнение к архивным документам, администрация города призывает жителей делиться личными фотографиями, видеозаписями и рассказами о пространстве между набережной и храмами. Эти материалы помогут не только выиграть грант на благоустройство, но и сохранить историческую память о районе для будущих поколений. В Шадринске активно ведутся работы по благоустройству не только в районе кафедрального храма и Спасо-Преображенского собора, но и у Дома культуры «Созвездие» в Новом поселке. Оба проекта получают поддержку на уровне губернатора и вписываются в федеральные программы развития городской инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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