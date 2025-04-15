В Шадринске (Курганская область) стартовал проект по благоустройству улиц в районе кафедрального храма и Спасо-Преображенского собора, который участвует в грантовом конкурсе Минстроя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. Кроме того, администрация показала архивные фотографии улиц и собора XX века.
Для успешного участия в конкурсе и реализации проекта необходимы архивные фотоматериалы и личные истории жителей, связанные с данной территорией. Благоустройство направлено на возрождение исторического облика района. «На снимках — виды столетней давности. Будущий облик этой части Шадринска мы выбираем сейчас», — пишет ведомство.
В дополнение к архивным документам, администрация города призывает жителей делиться личными фотографиями, видеозаписями и рассказами о пространстве между набережной и храмами. Эти материалы помогут не только выиграть грант на благоустройство, но и сохранить историческую память о районе для будущих поколений.
В Шадринске активно ведутся работы по благоустройству не только в районе кафедрального храма и Спасо-Преображенского собора, но и у Дома культуры «Созвездие» в Новом поселке. Оба проекта получают поддержку на уровне губернатора и вписываются в федеральные программы развития городской инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».