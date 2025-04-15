Житель ХМАО, испортивший памятник защитникам Отечества, пойдет под суд

Житель Нижневартовска, изуродовавший памятник в честь погибших при защите Отечества, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Следственном комитете Югры.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Нижневартовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ — повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов», — написано в сообщении.
Следователи считают, что 18 января 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отломил часть скульптуры на «Аллее славы». В итоге памятник, увековечивающий память погибших при защите Отечества, был испорчен.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Вандалу грозит штраф до трех миллионов рублей либо принудительные работы на срок до трех лет. Также мужчина может лишиться свободы на тот же срок.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вандал изуродовал памятник «Защитникам Донбасса». Тогда югорчанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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