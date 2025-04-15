15 апреля 2025

Житель ХМАО, испортивший памятник защитникам Отечества, пойдет под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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34-летнему вартовчанину грозит штраф либо лишение свободы сроком до трех лет
34-летнему вартовчанину грозит штраф либо лишение свободы сроком до трех лет Фото:

Житель Нижневартовска, изуродовавший памятник в честь погибших при защите Отечества, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Следственном комитете Югры.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Нижневартовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ — повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов», — написано в сообщении.

Следователи считают, что 18 января 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отломил часть скульптуры на «Аллее славы». В итоге памятник, увековечивающий память погибших при защите Отечества, был испорчен.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Вандалу грозит штраф до трех миллионов рублей либо принудительные работы на срок до трех лет. Также мужчина может лишиться свободы на тот же срок.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вандал изуродовал памятник «Защитникам Донбасса». Тогда югорчанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Житель Нижневартовска, изуродовавший памятник в честь погибших при защите Отечества, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Следственном комитете Югры. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Нижневартовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ — повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов», — написано в сообщении. Следователи считают, что 18 января 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отломил часть скульптуры на «Аллее славы». В итоге памятник, увековечивающий память погибших при защите Отечества, был испорчен. Материалы уголовного дела направлены в суд. Вандалу грозит штраф до трех миллионов рублей либо принудительные работы на срок до трех лет. Также мужчина может лишиться свободы на тот же срок. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вандал изуродовал памятник «Защитникам Донбасса». Тогда югорчанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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