В результате горения есть пострадавший
Пожарные ликвидировали пожар на улице Героев Хасана в Перми. На площади 12 квадратных метров горел пристрой к кафе, в котором готовят шаурму.
Было задействовано 18 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Причину пожара установит дознаватель, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Уточняется, что до прибытия подразделений из здания мужчина смог выбраться самостоятельно. Он пострадал. Его доставили в больницу.
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