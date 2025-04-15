15 апреля 2025

В Перми потушили пристрой к шаурмичной. Видео

В Перми потушили шаурмичную
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В результате горения есть пострадавший
В результате горения есть пострадавший Фото:

Пожарные ликвидировали пожар на улице Героев Хасана в Перми. На площади 12 квадратных метров горел пристрой к кафе, в котором готовят шаурму. 

Было задействовано 18 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Причину пожара установит дознаватель, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Уточняется, что до прибытия подразделений из здания мужчина смог выбраться самостоятельно. Он пострадал. Его доставили в больницу.

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Пожарные ликвидировали пожар на улице Героев Хасана в Перми. На площади 12 квадратных метров горел пристрой к кафе, в котором готовят шаурму.  Было задействовано 18 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Причину пожара установит дознаватель, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.  Уточняется, что до прибытия подразделений из здания мужчина смог выбраться самостоятельно. Он пострадал. Его доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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