15 апреля 2025

В Перми в честь Молодежной столицы открыли уникальный избирком

В Перми открыли новый молодежный УИК
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый УИК расположен в центре Перми
Новый УИК расположен в центре Перми Фото:

В Свердловском районе Перми открыли новую участковую комиссию, средний возраст членов которой составляет 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Новая УИК сформирована из молодежных избиркомов разных муниципалитетов. А ее создание связано с присвоением Перми в 2025 году статуса Молодежной столицы России.

«В связи с присвоением Перми статуса Молодежной столицы России, мы решили сформировать новую комиссию из числа активной молодежи. В нее вошли 10 человек, среди которых победители олимпиад, конкурсов и федеральных форумов по избирательному праву, где Пермский край регулярно показывает высокие результаты», — приводит слова председателя крайизбиркома Игоря Вагина пресс-служба.

Все члены новой УИК живут и (или) учатся в Перми. Председателем комиссии стал Роман Алиев — номинант премии «Доброволец города Перми», член молодежного избиркома Перми. У всех членов УИК уже есть опыт работы в избирательной системе.

Новый УИК, которому присвоен номер 3485, расположен в «Пермском колледже предпринимательства и сервиса». Необходимость формирования новой участковой комиссии связана с увеличением числа избирателей в территории. Здесь расположен ЖК «Альпийская горка», где живет много молодых семей с детьми.

В пресс-службе крайизбиркома подчеркивают, что в Перми уже есть «молодой» УИК. Но там средний возраст составляет 23 года.

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В Свердловском районе Перми открыли новую участковую комиссию, средний возраст членов которой составляет 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Новая УИК сформирована из молодежных избиркомов разных муниципалитетов. А ее создание связано с присвоением Перми в 2025 году статуса Молодежной столицы России. «В связи с присвоением Перми статуса Молодежной столицы России, мы решили сформировать новую комиссию из числа активной молодежи. В нее вошли 10 человек, среди которых победители олимпиад, конкурсов и федеральных форумов по избирательному праву, где Пермский край регулярно показывает высокие результаты», — приводит слова председателя крайизбиркома Игоря Вагина пресс-служба. Все члены новой УИК живут и (или) учатся в Перми. Председателем комиссии стал Роман Алиев — номинант премии «Доброволец города Перми», член молодежного избиркома Перми. У всех членов УИК уже есть опыт работы в избирательной системе. Новый УИК, которому присвоен номер 3485, расположен в «Пермском колледже предпринимательства и сервиса». Необходимость формирования новой участковой комиссии связана с увеличением числа избирателей в территории. Здесь расположен ЖК «Альпийская горка», где живет много молодых семей с детьми. В пресс-службе крайизбиркома подчеркивают, что в Перми уже есть «молодой» УИК. Но там средний возраст составляет 23 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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