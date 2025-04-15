В Перми в честь Молодежной столицы открыли уникальный избирком

В Свердловском районе Перми открыли новую участковую комиссию, средний возраст членов которой составляет 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Новая УИК сформирована из молодежных избиркомов разных муниципалитетов. А ее создание связано с присвоением Перми в 2025 году статуса Молодежной столицы России.
«В связи с присвоением Перми статуса Молодежной столицы России, мы решили сформировать новую комиссию из числа активной молодежи. В нее вошли 10 человек, среди которых победители олимпиад, конкурсов и федеральных форумов по избирательному праву, где Пермский край регулярно показывает высокие результаты», — приводит слова председателя крайизбиркома Игоря Вагина пресс-служба.
Все члены новой УИК живут и (или) учатся в Перми. Председателем комиссии стал Роман Алиев — номинант премии «Доброволец города Перми», член молодежного избиркома Перми. У всех членов УИК уже есть опыт работы в избирательной системе.
Новый УИК, которому присвоен номер 3485, расположен в «Пермском колледже предпринимательства и сервиса». Необходимость формирования новой участковой комиссии связана с увеличением числа избирателей в территории. Здесь расположен ЖК «Альпийская горка», где живет много молодых семей с детьми.
В пресс-службе крайизбиркома подчеркивают, что в Перми уже есть «молодой» УИК. Но там средний возраст составляет 23 года.
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