15 апреля 2025

В Перми расследуют гибель рабочего в результате взрыва при резке баллона

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший 1987 года рождения
Погибший 1987 года рождения Фото:

В Перми следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели рабочего на участке приема металлолома. Он погиб в результате взрыва при резке баллона. 

«Проводится процессуальная проверка. Установлено, что днем 15 апреля мастер заготовительного участка осуществлял работы по резке баллона с неизвестным содержимым с использованием угловой шлифовальной электрической машины. Затем произошло возгорание содержимого. Мужчина скончался в больнице от телесный повреждений», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю. 

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, опрашивают очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение. 

Госинспекция по труду в Пермском крае ранее уточняла, что погибший 1987 года рождения. Смертельный инцидент произошел в компании «Макс Трейд 59», которая занимается оптовой торговлей ломом и отходами. Сейчас также формируется комиссия по расследованию несчастного случая.

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В Перми следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели рабочего на участке приема металлолома. Он погиб в результате взрыва при резке баллона.  «Проводится процессуальная проверка. Установлено, что днем 15 апреля мастер заготовительного участка осуществлял работы по резке баллона с неизвестным содержимым с использованием угловой шлифовальной электрической машины. Затем произошло возгорание содержимого. Мужчина скончался в больнице от телесный повреждений», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.  Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, опрашивают очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение.  Госинспекция по труду в Пермском крае ранее уточняла, что погибший 1987 года рождения. Смертельный инцидент произошел в компании «Макс Трейд 59», которая занимается оптовой торговлей ломом и отходами. Сейчас также формируется комиссия по расследованию несчастного случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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