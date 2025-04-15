В Перми расследуют гибель рабочего в результате взрыва при резке баллона

В Перми следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели рабочего на участке приема металлолома. Он погиб в результате взрыва при резке баллона.
«Проводится процессуальная проверка. Установлено, что днем 15 апреля мастер заготовительного участка осуществлял работы по резке баллона с неизвестным содержимым с использованием угловой шлифовальной электрической машины. Затем произошло возгорание содержимого. Мужчина скончался в больнице от телесный повреждений», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, опрашивают очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Госинспекция по труду в Пермском крае ранее уточняла, что погибший 1987 года рождения. Смертельный инцидент произошел в компании «Макс Трейд 59», которая занимается оптовой торговлей ломом и отходами. Сейчас также формируется комиссия по расследованию несчастного случая.
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