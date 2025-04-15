Маньяк судится с колонией «Белый лебедь» в Пермском крае из-за зубов

Московский маньяк Тельман Сайфаев, убивший 11 человек, судится с колонией, в которой отбывает пожизненный срок. Речь идет о «Белом лебеде» в Соликамске (Пермский край).
«Сайфаев обратился в суд с заявлением о том, что ему отказали в протезировании зубов и не дали возможность их лечения. За последние годы ему удалили 11 зубов. По его словам, зубы не лечили, а лишь вырывали при острой боли. Это продолжалось 20 лет — с 1999 по 2019-й годы», — пишет SHOT.
При этом он подал еще один иск, где обвинил администрацию колонии в несоблюдении санитарных требований во время пандемии ковида. Якобы он сильно заболел коронавируса из-за того, что ему не давали носить маски, равно как и другим заключённым. При этом, на работу они продолжали выходить, рискуя, как утверждает Сайфаев, своим здоровьем. За два иска он хотел получить 600 тысяч рублей, но суд удовлетворил их лишь частично. По итогу с колонии взыщут 30 тысяч рублей.
Сайфаев входил в преступную группировку «черных риэлторов». Подельники, действуя под вывеской риэлторской фирмы, заключали с гражданами договоры купли-продажи квартир, после чего убивали их, а жилье продавали по поддельным документам. Разоблачить преступников удалось лишь в конце 1993 года.
URA.RU обратилось в ГУФСИН по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали сделать официальное заявление в ближайшее время.
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