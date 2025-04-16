В Тюмени после 12-летнего перерыва проведут легендарное спортивное событие

Спустя перерыв в 12 лет в Тюмени вновь проведут «Тюмеснкий марафон». Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает «Агентство развития креативных индустрий».
«В этом году возродится „Тюменский марафон“! Спустя 12 лет. На который когда-то съезжались бегуны со всей страны, где ставились рекорды. Дата — 28 сентября», — сообщает ТАРКИ.
В рамках марафона пройдут и другие мероприятия. К примеру, гастро- и музыкальный фестивали, ярмарка ремесленников, лекторий и фотовыставка. Фирменный стиль марафона будет построен на духе 80-х.
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