В Тюмени после 12-летнего перерыва проведут легендарное спортивное событие

В Тюмени 28 сентября пройдет «Тюменский марафон»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участников марафона и горожан ждет масса мероприятий (архивное фото)
Участников марафона и горожан ждет масса мероприятий (архивное фото) Фото:

Спустя перерыв в 12 лет в Тюмени вновь проведут «Тюмеснкий марафон». Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает «Агентство развития креативных индустрий».

«В этом году возродится „Тюменский марафон“! Спустя 12 лет. На который когда-то съезжались бегуны со всей страны, где ставились рекорды. Дата — 28 сентября», — сообщает ТАРКИ.

В рамках марафона пройдут и другие мероприятия. К примеру, гастро- и музыкальный фестивали, ярмарка ремесленников, лекторий и фотовыставка. Фирменный стиль марафона будет построен на духе 80-х.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спустя перерыв в 12 лет в Тюмени вновь проведут «Тюмеснкий марафон». Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает «Агентство развития креативных индустрий». «В этом году возродится „Тюменский марафон“! Спустя 12 лет. На который когда-то съезжались бегуны со всей страны, где ставились рекорды. Дата — 28 сентября», — сообщает ТАРКИ. В рамках марафона пройдут и другие мероприятия. К примеру, гастро- и музыкальный фестивали, ярмарка ремесленников, лекторий и фотовыставка. Фирменный стиль марафона будет построен на духе 80-х.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...