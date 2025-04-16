Федеральная трасса Р-402 (Тюмень — Омск) в Абатском районе защищена от возможного паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.
«Патрулирование участка ведется каждые три часа. Мероприятия по предупреждению затопления участка трассы Тюмень — Омск в Абатском районе начались заблаговременно: заготовлены пленка, мешки, веревки, а также 2 000 тонн щебня и 500 тонн бутового камня. Использован грунт для укрепления дамбы», — рассказали в инфоцентре.
Чтобы обезопасить участников дорожного движения установлено ограничение скорости в зоне проведения работ. В населенном пункте — до 30 км/ч, после него — до 50 км/ч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!