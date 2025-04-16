В Тюменской области федеральную трассу защитили от паводка. Фото

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Все мероприятия по защите трассы от паводка провели заранее
Все мероприятия по защите трассы от паводка провели заранее Фото:

Федеральная трасса Р-402 (Тюмень — Омск) в Абатском районе защищена от возможного паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.

«Патрулирование участка ведется каждые три часа. Мероприятия по предупреждению затопления участка трассы Тюмень — Омск в Абатском районе начались заблаговременно: заготовлены пленка, мешки, веревки, а также 2 000 тонн щебня и 500 тонн бутового камня. Использован грунт для укрепления дамбы», — рассказали в инфоцентре.

Чтобы обезопасить участников дорожного движения установлено ограничение скорости в зоне проведения работ. В населенном пункте — до 30 км/ч, после него — до 50 км/ч.

Трассу укрепили заблаговременно
Трассу укрепили заблаговременно
Фото:

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Федеральная трасса Р-402 (Тюмень — Омск) в Абатском районе защищена от возможного паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале. «Патрулирование участка ведется каждые три часа. Мероприятия по предупреждению затопления участка трассы Тюмень — Омск в Абатском районе начались заблаговременно: заготовлены пленка, мешки, веревки, а также 2 000 тонн щебня и 500 тонн бутового камня. Использован грунт для укрепления дамбы», — рассказали в инфоцентре. Чтобы обезопасить участников дорожного движения установлено ограничение скорости в зоне проведения работ. В населенном пункте — до 30 км/ч, после него — до 50 км/ч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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