Бюджетный комитет заксобрания Пермского края принял отставку председателя Елены Зыряновой

Комитет Законодательного собрания Пермского края по бюджету 16 апреля рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Елены Зыряновой. Депутаты приняли проект постановления.
«Вопрос об освобождении Елены Зыряновой от должности будет вынесен на рассмотрение депутатов во время пленарного заседания краевого парламента 17 апреля», — озвучили на комитете.
10 апреля URA.RU сообщало о том, что Елена Зырянова на написала заявление о сложении полномочий главы комитета. Им она руководила с 2016 года. При этом депутатом краевого парламента она остается. В беседе с корреспондентом она заявила, что уходит по собственному желанию и личным причинам. Обязанности председателя временно исполняет первый заместитель Зыряновой Армен Гарслян.
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