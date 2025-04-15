15 апреля 2025

Бюджетный комитет заксобрания Пермского края принял отставку председателя Елены Зыряновой

Бюджетный комитет заксобрания Пермского края принял отставку председателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос об освобождении ее от должности обсудят на пленарке 17 апреля
Вопрос об освобождении ее от должности обсудят на пленарке 17 апреля Фото:

Комитет Законодательного собрания Пермского края по бюджету 16 апреля рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Елены Зыряновой. Депутаты приняли проект постановления.

«Вопрос об освобождении Елены Зыряновой от должности будет вынесен на рассмотрение депутатов во время пленарного заседания краевого парламента 17 апреля», — озвучили на комитете. 

10 апреля URA.RU сообщало о том, что Елена Зырянова на написала заявление о сложении полномочий главы комитета. Им она руководила с 2016 года. При этом депутатом краевого парламента она остается. В беседе с корреспондентом она заявила, что уходит по собственному желанию и личным причинам. Обязанности председателя временно исполняет первый заместитель Зыряновой Армен Гарслян.

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Комитет Законодательного собрания Пермского края по бюджету 16 апреля рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Елены Зыряновой. Депутаты приняли проект постановления. «Вопрос об освобождении Елены Зыряновой от должности будет вынесен на рассмотрение депутатов во время пленарного заседания краевого парламента 17 апреля», — озвучили на комитете.  10 апреля URA.RU сообщало о том, что Елена Зырянова на написала заявление о сложении полномочий главы комитета. Им она руководила с 2016 года. При этом депутатом краевого парламента она остается. В беседе с корреспондентом она заявила, что уходит по собственному желанию и личным причинам. Обязанности председателя временно исполняет первый заместитель Зыряновой Армен Гарслян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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