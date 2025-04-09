Председатель бюджетного комитета заксобрания Пермского края Елена Зырянова сложила полномочия

Председатель бюджетного комитета заксобрания Пермского края Елена Зырянова на написала заявление о сложении полномочий главы. Им она руководила с 2016 года. При этом депутатом краевого парламента она остается.
«Написала заявление, ухожу по собственному желанию. По личным причинам», — подтвердила Елена Зырянова корреспонденту URA.RU.
Новый председатель комитета будет выбран на заседании в следующую среду. До этого времени исполнять обязанности будет первый зампредседателя комитета Армен Гарслян.
20 января URA.RU сообщало о том, что председатель комитета по бюджету заксобрания Елена Зырянова в 2026 году может лишиться мандата. Об этом рассказал источник, близкий к краевым властям. По его словам, Зырянова краевые власти не совсем устраивает. Она — человек другой формации, другого воспитания. Другой источник уверял, что пока рано делать какие-либо выводы. Поскольку переговоры о новых выборах в заксобрание еще не начались. Кроме того, власти вряд ли смогут найти альтернативу Зыряновой (она представляет избирательный округ №30 — это север Коми-округа. И там нет очереди из желающих стать депутатами. Сама Елена Зырянова заявила, что до выборов — почти два года. И пока никакие решения не приняты.
Елена Зырянова с 2004 года работала на госслужбе. Сначала руководила аппаратом администрации губернатора, департаментом по управлению бюджетными учреждениями, департаментом (а потом агентством) по имущественным отношениям. А в 2008 году была назначена вице-премьером по развитию инфраструктуры, который оставила в 2010 году, занявшись преподавательской деятельностью. В 2012 году она впервые была избрана депутатом заксобрания.
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