09 апреля 2025

Председатель бюджетного комитета заксобрания Пермского края Елена Зырянова сложила полномочия

Председатель бюджетного комитета заксобрания Пермского края сложила полномочия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитетом она руководила с 2016 года
Комитетом она руководила с 2016 года Фото:

Председатель бюджетного комитета заксобрания Пермского края Елена Зырянова на написала заявление о сложении полномочий главы. Им она руководила с 2016 года. При этом депутатом краевого парламента она остается.

«Написала заявление, ухожу по собственному желанию. По личным причинам», — подтвердила Елена Зырянова корреспонденту URA.RU.

Новый председатель комитета будет выбран на заседании в следующую среду. До этого времени исполнять обязанности будет первый зампредседателя комитета Армен Гарслян.

20 января URA.RU сообщало о том, что председатель комитета по бюджету заксобрания Елена Зырянова в 2026 году может лишиться мандата. Об этом рассказал источник, близкий к краевым властям. По его словам, Зырянова краевые власти не совсем устраивает. Она — человек другой формации, другого воспитания. Другой источник уверял, что пока рано делать какие-либо выводы. Поскольку переговоры о новых выборах в заксобрание еще не начались. Кроме того, власти вряд ли смогут найти альтернативу Зыряновой (она представляет избирательный округ №30 — это север Коми-округа. И там нет очереди из желающих стать депутатами. Сама Елена Зырянова заявила, что до выборов — почти два года. И пока никакие решения не приняты.

Елена Зырянова с 2004 года работала на госслужбе. Сначала руководила аппаратом администрации губернатора, департаментом по управлению бюджетными учреждениями, департаментом (а потом агентством) по имущественным отношениям. А в 2008 году была назначена вице-премьером по развитию инфраструктуры, который оставила в 2010 году, занявшись преподавательской деятельностью. В 2012 году она впервые была избрана депутатом заксобрания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель бюджетного комитета заксобрания Пермского края Елена Зырянова на написала заявление о сложении полномочий главы. Им она руководила с 2016 года. При этом депутатом краевого парламента она остается. «Написала заявление, ухожу по собственному желанию. По личным причинам», — подтвердила Елена Зырянова корреспонденту URA.RU. Новый председатель комитета будет выбран на заседании в следующую среду. До этого времени исполнять обязанности будет первый зампредседателя комитета Армен Гарслян. 20 января URA.RU сообщало о том, что председатель комитета по бюджету заксобрания Елена Зырянова в 2026 году может лишиться мандата. Об этом рассказал источник, близкий к краевым властям. По его словам, Зырянова краевые власти не совсем устраивает. Она — человек другой формации, другого воспитания. Другой источник уверял, что пока рано делать какие-либо выводы. Поскольку переговоры о новых выборах в заксобрание еще не начались. Кроме того, власти вряд ли смогут найти альтернативу Зыряновой (она представляет избирательный округ №30 — это север Коми-округа. И там нет очереди из желающих стать депутатами. Сама Елена Зырянова заявила, что до выборов — почти два года. И пока никакие решения не приняты. Елена Зырянова с 2004 года работала на госслужбе. Сначала руководила аппаратом администрации губернатора, департаментом по управлению бюджетными учреждениями, департаментом (а потом агентством) по имущественным отношениям. А в 2008 году была назначена вице-премьером по развитию инфраструктуры, который оставила в 2010 году, занявшись преподавательской деятельностью. В 2012 году она впервые была избрана депутатом заксобрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...