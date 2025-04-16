В Екатеринбург приехала всемирно известная танцовщица катхаки, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса по максимальному количеству вращений в минуту — 103 за 60 секунд. Видха Лал вместе с коллективом провела концерт в Свердловской детской филармонии, где уральцы смогли познакомиться с одним из стилей индийского классического танца. На необычном концерте побывало URA.RU.
Видха Лал считается одной из лучших танцовщиц катхаки. Благодаря уникальному подходу к повествованию через танец ее коллектив получил признание зрителей по всему миру.
Мероприятие к 75-летию Индийского совета по культурным связям (ICCR) организовано совместно с правительством Свердловской области при поддержке почетного генерального консула Индии в Екатеринбурге Андрея Симановского. Также свой вклад внес Культурный центр имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве.
«Это уникальная возможность для уральцев прикоснуться к индийской культуре, наполненной теплом, улыбками и добротой. Наше сотрудничество давно переросло в крепкую дружбу. Мы взаимодействуем не только в сфере культуры, но и образования. А также оказываем поддержку и помощь гражданам Индии в Уральском регионе», — сказала замгендиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева.
Второй секретарь посольства Республики Индии в РФ Анураг Наян заявил, что подобные культурные мероприятия помогают стереть границы и выработать взаимное уважение. «Язык культуры универсальный, он стирает все границы, и подтверждением тому является вот такое присутствие сегодня в этом зале. Я хотел бы также отметить, что в этом году мы отмечаем 75-летие с момента установления демократических отношений между Российской Федерацией и Индией, и это свидетельствует о нашей приверженности к долгосрочным отношениям».
Замминистра свердловского министерства международных и внешнеэкономических связей Олег Александрин заявил, что хоть сотрудничество региона с Индией началось недавно, но выразил надежду, что с открытием посольства страны в Екатеринбурге в городе будет еще больше ярких событий. «Огромную поддержку в проведении многочисленных мероприятий оказывает почетный генеральный консул Индии Андрей Симановский. Большое спасибо почетному консулу. Благодаря его поддержке многие инициативы в сфере гуманитарного сотрудничества обретают новые формы, краски», — сказал Александрин.
После приветственных слов на сцену вышли музыканты, а следом танцовщицы — во главе была Видха Лал. Каждому танцу предшествовало пояснение, чтобы зрители больше прониклись индийской культурой. Главная героиня вечера показала красочные коллективные, а также сольные номера. Танцовщица включала в шоу и зрителей: то просила посчитать их, сколько оборотов она совершит во время танца, то предлагала покидать воображаемый мячик из зала на сцену и наоборот.
«Я бы хотела поблагодарить правительство, совет по культуре, индийское посольство и, конечно же, „Сима-ленд“ за то, что вы привезли нас сюда, в Екатеринбург. Они всё приготовили для нас в таком замечательном виде», — сказала со сцены Видха Лал. В завершении концерта зрители одарили танцовщиков и музыкантов овациями и криками «Браво».
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