В Минстрое раскрыли, на сколько повысят тарифы ЖКУ в 2025 году

Минстрой: тарифы ЖКУ повысят максимум на 11,9% в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тарифы ЖКУ в 2025 году могут вырасти почти на 12%
Тарифы ЖКУ в 2025 году могут вырасти почти на 12% Фото:

В 2025 году планируется увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, максимальный предел которого, по прогнозам Минэкономразвития, составит 11,9%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. 

«Максимальный порог индексации совокупной платы за ЖКУ в 2025 году составит 11,9%. В тех случаях, когда потенциал ресурсоснабжающей организации позволяет предоставлять коммунальные услуги на безубыточной основе, там увидим минимальное увеличение. Но у нас много населенных пунктов, где тарифы изначально занижены», — заявил Ересько. Его слова передает «Известия». 

Отмечается, что в каждом регионе РФ устанавливаются свои пороги индексаций, в пределах утвержденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Она также осуществляет корректировку общих правил индексации на основе анализа ситуации. Так, тарифы на тепловую энергию значительно зависят не только от уровня инфляции, но и от цен на такие энергоресурсы, как газ, уголь и мазут, которые формируют не менее 40% стоимости в тарифе, отметил Алексей Ересько. Схожая зависимость характерна и для тарифов на водоснабжение и водоотведение, где основное влияние оказывает повышение стоимости электроэнергии, необходимой для работы насосных станций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году планируется увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, максимальный предел которого, по прогнозам Минэкономразвития, составит 11,9%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.  «Максимальный порог индексации совокупной платы за ЖКУ в 2025 году составит 11,9%. В тех случаях, когда потенциал ресурсоснабжающей организации позволяет предоставлять коммунальные услуги на безубыточной основе, там увидим минимальное увеличение. Но у нас много населенных пунктов, где тарифы изначально занижены», — заявил Ересько. Его слова передает «Известия».  Отмечается, что в каждом регионе РФ устанавливаются свои пороги индексаций, в пределах утвержденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Она также осуществляет корректировку общих правил индексации на основе анализа ситуации. Так, тарифы на тепловую энергию значительно зависят не только от уровня инфляции, но и от цен на такие энергоресурсы, как газ, уголь и мазут, которые формируют не менее 40% стоимости в тарифе, отметил Алексей Ересько. Схожая зависимость характерна и для тарифов на водоснабжение и водоотведение, где основное влияние оказывает повышение стоимости электроэнергии, необходимой для работы насосных станций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...