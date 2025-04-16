В Минстрое раскрыли, на сколько повысят тарифы ЖКУ в 2025 году

В 2025 году планируется увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, максимальный предел которого, по прогнозам Минэкономразвития, составит 11,9%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.
«Максимальный порог индексации совокупной платы за ЖКУ в 2025 году составит 11,9%. В тех случаях, когда потенциал ресурсоснабжающей организации позволяет предоставлять коммунальные услуги на безубыточной основе, там увидим минимальное увеличение. Но у нас много населенных пунктов, где тарифы изначально занижены», — заявил Ересько. Его слова передает «Известия».
Отмечается, что в каждом регионе РФ устанавливаются свои пороги индексаций, в пределах утвержденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Она также осуществляет корректировку общих правил индексации на основе анализа ситуации. Так, тарифы на тепловую энергию значительно зависят не только от уровня инфляции, но и от цен на такие энергоресурсы, как газ, уголь и мазут, которые формируют не менее 40% стоимости в тарифе, отметил Алексей Ересько. Схожая зависимость характерна и для тарифов на водоснабжение и водоотведение, где основное влияние оказывает повышение стоимости электроэнергии, необходимой для работы насосных станций.
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