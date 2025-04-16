Умерла старейшая актриса московского театра «Ленком»

На 91-м году жизни скончалась старейшая актриса московского театра "Ленком" Нина Горшкова. Она боролась с продолжительной болезнью. О смерти актрисы сообщил коллектив "Ленкома".
"Сегодня, 16 апреля 2025 года, на 91 году жизни после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса нашего театра Нина Павловна Горшкова", — сообщает telegram-канал театра "Ленком". Коллектив театра выразил соболезнования родным актрисы.
С 1961 года Нина Павловна была частью труппы легендарного театра. За свою карьеру она создала незабываемые образы в спектаклях "Ночное чудо", "Автоград XXI", "Гамлет" и многих других. Последней работой стала роль Берты в "Поминальной молитве".
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