Умерла старейшая актриса московского театра «Ленком»

Умерла актриса московского театра Нина Горшкова
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64 года актриса выходила на сцену «Ленкома»
64 года актриса выходила на сцену «Ленкома» Фото:

На 91-м году жизни скончалась старейшая актриса московского театра "Ленком" Нина Горшкова. Она боролась с продолжительной болезнью. О смерти актрисы сообщил коллектив "Ленкома". 

"Сегодня, 16 апреля 2025 года, на 91 году жизни после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса нашего театра Нина Павловна Горшкова", — сообщает telegram-канал театра "Ленком". Коллектив театра выразил соболезнования родным актрисы.

С 1961 года Нина Павловна была частью труппы легендарного театра. За свою карьеру она создала незабываемые образы в спектаклях "Ночное чудо", "Автоград XXI", "Гамлет" и многих других. Последней работой стала роль Берты в "Поминальной молитве".

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На 91-м году жизни скончалась старейшая актриса московского театра "Ленком" Нина Горшкова. Она боролась с продолжительной болезнью. О смерти актрисы сообщил коллектив "Ленкома".  "Сегодня, 16 апреля 2025 года, на 91 году жизни после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса нашего театра Нина Павловна Горшкова", — сообщает telegram-канал театра "Ленком". Коллектив театра выразил соболезнования родным актрисы. С 1961 года Нина Павловна была частью труппы легендарного театра. За свою карьеру она создала незабываемые образы в спектаклях "Ночное чудо", "Автоград XXI", "Гамлет" и многих других. Последней работой стала роль Берты в "Поминальной молитве".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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