Пиво и футбол: две трети курганцев голосуют против возвращения алкоголя на стадионы

Жители Кургана приняли участие в опросе о продаже пива на стадионах. Две трети курганцев проголосовали против (62%). Опрос проходил 11-14 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
«Только 15% выступают за снятие запрета, а 23% затруднились ответить. Противники аргументируют свою позицию тем, что алкоголь провоцирует неадекватное поведение: „Я хочу смотреть соревнования, а не на пьяных дебоширов“; „Люди в опьянении могут натворить дел, лучше оставить запрет“», — пишет SuperJob.
Среди мужчин предложение вернуть возможность покупать пиво на стадионе вызывает чуть больший отклик — 23%, а среди женщин — 7%. Однако подавляющая масса представителей обоих полов остается против. Так, каждая третья женщина Курганской области выступает решительно против идеи. Кроме того, финансовый статус также влияет на восприятие вопроса: среди высокодоходных групп (больше 100 тысяч рублей) доля сторонников составляет порядка четверти (26%), тогда как среди менее обеспеченных этот показатель существенно ниже (4%).
Ранее URA.RU сообщало, что большинство жителей Кургана любят смотреть российские сериалы. По опросу, четверо из 10 курганцев смотрят отечественные сериалы.
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