Пиво и футбол: две трети курганцев голосуют против возвращения алкоголя на стадионы

Против продажи пива на стадионах 62 процента курганцев
© Служба новостей «URA.RU»
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62 процента проголосовали против продажи пива на стадионах
62 процента проголосовали против продажи пива на стадионах Фото:

Жители Кургана приняли участие в опросе о продаже пива на стадионах. Две трети курганцев проголосовали против (62%). Опрос проходил 11-14 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Только 15% выступают за снятие запрета, а 23% затруднились ответить. Противники аргументируют свою позицию тем, что алкоголь провоцирует неадекватное поведение: „Я хочу смотреть соревнования, а не на пьяных дебоширов“; „Люди в опьянении могут натворить дел, лучше оставить запрет“», — пишет SuperJob. 

Среди мужчин предложение вернуть возможность покупать пиво на стадионе вызывает чуть больший отклик — 23%, а среди женщин — 7%. Однако подавляющая масса представителей обоих полов остается против. Так, каждая третья женщина Курганской области выступает решительно против идеи. Кроме того, финансовый статус также влияет на восприятие вопроса: среди высокодоходных групп (больше 100 тысяч рублей) доля сторонников составляет порядка четверти (26%), тогда как среди менее обеспеченных этот показатель существенно ниже (4%).

Ранее URA.RU сообщало, что большинство жителей Кургана любят смотреть российские сериалы. По опросу, четверо из 10 курганцев смотрят отечественные сериалы.

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Жители Кургана приняли участие в опросе о продаже пива на стадионах. Две трети курганцев проголосовали против (62%). Опрос проходил 11-14 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. «Только 15% выступают за снятие запрета, а 23% затруднились ответить. Противники аргументируют свою позицию тем, что алкоголь провоцирует неадекватное поведение: „Я хочу смотреть соревнования, а не на пьяных дебоширов“; „Люди в опьянении могут натворить дел, лучше оставить запрет“», — пишет SuperJob.  Среди мужчин предложение вернуть возможность покупать пиво на стадионе вызывает чуть больший отклик — 23%, а среди женщин — 7%. Однако подавляющая масса представителей обоих полов остается против. Так, каждая третья женщина Курганской области выступает решительно против идеи. Кроме того, финансовый статус также влияет на восприятие вопроса: среди высокодоходных групп (больше 100 тысяч рублей) доля сторонников составляет порядка четверти (26%), тогда как среди менее обеспеченных этот показатель существенно ниже (4%). Ранее URA.RU сообщало, что большинство жителей Кургана любят смотреть российские сериалы. По опросу, четверо из 10 курганцев смотрят отечественные сериалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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