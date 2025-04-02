Большинство жителей Кургана любят смотреть российские сериалы

В Кургане прошел опрос о предпочтениях жителей в области сериального кинематографа. Выяснилось, что курганцам нравится смотреть сериалы российского производства. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.
«Четверо из 10 курганцев любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 9% опрошенных, а южнокорейские — 5%. 4% с удовольствием смотрят японские сериалы, и лишь 1 из 100 — бразильские», — сообщает организация. Кроме того, 19% опрошенных не смотрят сериалы вовсе.
Еще о прос выявил возрастные различия в предпочтениях зрителей: молодежь до 35 лет менее склонна к просмотру российских сериалов (33%) по сравнению с аудиторией старше 45 лет (47%), которая выбирает отечественные сериалы гораздо чаще. Также стоит отметить, что мужчины чаще женщин предпочитают американские сериалы, тогда как женщины больше склонны к просмотру турецких и южнокорейских многосерийников.
Ранее движение «Ветераны России» выразило мнение о том, что турецкие сериалы негативно влияют на ожидания российских женщин от мужчин, однако данные опроса не подтверждают значительного влияния этих сериалов на предпочтения россиянок (всего 9%). Опрос проходил 26-31 марта.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане в апреле сыграют спектакль актеры популярных сериалов. Публика сможет увидеть актеров из сериалов «Патриот», «Модный синдикат», «След», «Универ. Молодые» и «Универ», «Универ. Новая общага».
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