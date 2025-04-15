В Петербурге пробка на КАД растянулась на 13 километров

В Невском районе Петербурга и на внутреннем кольце КАД наблюдаются огромные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» показал самую длинную пробку за последнюю неделю — 13,8 километров на внутренней стороне КАД от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой. Пользователи социальных сетей сообщают о нескольких дорожно-транспортных происшествиях, усугубляющих ситуацию.
«Одним из ключевых ДТП стало столкновение на 57-м километре КАД, у вантового моста через Неву. Легковая машина врезалась в грузовое транспортное средство, стоящее в полосе безопасности. Заняты первая, вторая и третья полосы. Люди не пострадали», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Утром 16 апреля «Яндекс.Карты» показали «бордовые» дороги, что свидетельствует о крайне низкой скорости движения на ключевых магистралях города, включая КАД, Народную улицу и Дальневосточный проспект. Ситуация на дорогах продолжает ухудшаться.
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