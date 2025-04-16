В Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для газификации

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Установить границы каждого из них фактически уже невозможно
Установить границы каждого из них фактически уже невозможно Фото:

В Законодательное собрание Пермского края внесли проект закона об объединении населенных пунктов в Куединском муниципальном округе. Это делается из-за того, что они фактически слились с территорией поселка.

«Речь идет о присоединении деревень Куеда, Трегубовка, Солодовка к поселку Куеда. Установить границы каждого из них фактически уже невозможно», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Автором законопроекта является глава Куединского округа. Отмечается, что это сейчас особенно актуально из-за того, что идет процесс догазификации. Законопроект хотят рассмотреть на майском пленарном заседании Заксобрания. 

В феврале 2025 года URA.RU сообщало о том, что по этой же причине в Кишертстком округе Пермского края предложили объединить деревени. Речь идет о населенных пунктах: Махали, Саламатово и Чирки.

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В Законодательное собрание Пермского края внесли проект закона об объединении населенных пунктов в Куединском муниципальном округе. Это делается из-за того, что они фактически слились с территорией поселка. «Речь идет о присоединении деревень Куеда, Трегубовка, Солодовка к поселку Куеда. Установить границы каждого из них фактически уже невозможно», — сообщает telegram-канал «На местах».  Автором законопроекта является глава Куединского округа. Отмечается, что это сейчас особенно актуально из-за того, что идет процесс догазификации. Законопроект хотят рассмотреть на майском пленарном заседании Заксобрания.  В феврале 2025 года URA.RU сообщало о том, что по этой же причине в Кишертстком округе Пермского края предложили объединить деревени. Речь идет о населенных пунктах: Махали, Саламатово и Чирки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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