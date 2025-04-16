В Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для газификации

В Законодательное собрание Пермского края внесли проект закона об объединении населенных пунктов в Куединском муниципальном округе. Это делается из-за того, что они фактически слились с территорией поселка.
«Речь идет о присоединении деревень Куеда, Трегубовка, Солодовка к поселку Куеда. Установить границы каждого из них фактически уже невозможно», — сообщает telegram-канал «На местах».
Автором законопроекта является глава Куединского округа. Отмечается, что это сейчас особенно актуально из-за того, что идет процесс догазификации. Законопроект хотят рассмотреть на майском пленарном заседании Заксобрания.
В феврале 2025 года URA.RU сообщало о том, что по этой же причине в Кишертстком округе Пермского края предложили объединить деревени. Речь идет о населенных пунктах: Махали, Саламатово и Чирки.
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