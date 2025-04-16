Работы будут проходить с 12 мая до 31 июля
В Кургане в связи с капитальным ремонтом коллектора в районе перекрестка улиц Дзержинского — Машиностроителей, будет временно приостановлена подача горячей воды по ряду адресов. Работы начнутся 12 мая и затронут участок тепловой магистрали «Север-2». Об этом сообщает «Курганская генерирующая компания».
«Эти масштабные работы по ремонту коммуникаций необходимы для надежной работы систем отопления и водоотведения в будущем», — пишет организация. Работы будут проходить с 12 мая до 31 июля.
Полный список объектов, которые временно останутся без горячей воды:
- улица Бурова-Петрова 79
- улица Дзержинского 11, 17, 17А, 20, 20А, 21, 24, 25, 26, 28, 29А, 30, 31, 31Б, 32, 33Б, 34, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40А, 41, 42, 44, 46А, 48А, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 57, 59, 61
- улица Машиностроителей 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11
- улица Некрасова 9, 11, 31, 41, 63
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