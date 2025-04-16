В Екатеринбурге прошла первая гроза

На Екатеринбург вечером 16 апреля обрушились мощный ливень и град, а вместе с ними раздались первые в этом году гром с грозой. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Громкий грохот услышали в районе ЖБИ, а за ним последовала гроза», — сказал собеседник. По словам другого, град с дождем обрушились в центре Екатеринбурга. «Осадков было немного, но гром не остался незамеченным», — подчеркнул читатель.
Согласно карте осадков, дождь в городе будет лить примерно до 20:00. Синоптик Алексей Пулин добавил, что грозовая активность сегодня ожидается на юго-западе Свердловской области.
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