В Екатеринбурге прошла первая гроза

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Гром услышали в нескольких районах города
Гром услышали в нескольких районах города Фото:

На Екатеринбург вечером 16 апреля обрушились мощный ливень и град, а вместе с ними раздались первые в этом году гром с грозой. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Громкий грохот услышали в районе ЖБИ, а за ним последовала гроза», — сказал собеседник. По словам другого, град с дождем обрушились в центре Екатеринбурга. «Осадков было немного, но гром не остался незамеченным», — подчеркнул читатель.

Согласно карте осадков, дождь в городе будет лить примерно до 20:00. Синоптик Алексей Пулин добавил, что грозовая активность сегодня ожидается на юго-западе Свердловской области.

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На Екатеринбург вечером 16 апреля обрушились мощный ливень и град, а вместе с ними раздались первые в этом году гром с грозой. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Громкий грохот услышали в районе ЖБИ, а за ним последовала гроза», — сказал собеседник. По словам другого, град с дождем обрушились в центре Екатеринбурга. «Осадков было немного, но гром не остался незамеченным», — подчеркнул читатель. Согласно карте осадков, дождь в городе будет лить примерно до 20:00. Синоптик Алексей Пулин добавил, что грозовая активность сегодня ожидается на юго-западе Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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