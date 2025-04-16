Губернатор Паслер намекнул на новое дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга

Паслер: через 20-30 лет вокруг Екатеринбурга появится второй ЕКАД
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Новое дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга может появится через 20-30 лет
Новое дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга может появится через 20-30 лет Фото:
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Первая встреча Паслера с представителями свердловских СМИ

В будущем вокруг Екатеринбурга будет второе дорожное кольцо, наподобие кольцевой автодороги (ЕКАД). Его могут построить через 20-30 лет, поделился врио губернатора региона Денис Паслер на встрече с главными редакторами СМИ области.

«Я не исключаю, что когда-то в будущем это [ЕКАД] будет не единственное кольцо. Через 20 лет, через 30, может, больше, но эта дорога не должна быть единственной. На самом деле, это очень правильное решение — одним кольцом зацепить все города. Поэтому да, работа будет продолжаться», — рассказал Паслер.

ЕКАД закольцевали в ноябре 2022 года. В этом году должны начаться работы по его реконструкции. Она предполагает расширение дороги до шести полос на протяжении всего ЕКАДа — по три полосы в каждую сторону. Часть дорог станет платной, но платить будут только жители других регионов.

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В будущем вокруг Екатеринбурга будет второе дорожное кольцо, наподобие кольцевой автодороги (ЕКАД). Его могут построить через 20-30 лет, поделился врио губернатора региона Денис Паслер на встрече с главными редакторами СМИ области. «Я не исключаю, что когда-то в будущем это [ЕКАД] будет не единственное кольцо. Через 20 лет, через 30, может, больше, но эта дорога не должна быть единственной. На самом деле, это очень правильное решение — одним кольцом зацепить все города. Поэтому да, работа будет продолжаться», — рассказал Паслер. ЕКАД закольцевали в ноябре 2022 года. В этом году должны начаться работы по его реконструкции. Она предполагает расширение дороги до шести полос на протяжении всего ЕКАДа — по три полосы в каждую сторону. Часть дорог станет платной, но платить будут только жители других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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