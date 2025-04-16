Губернатор Паслер намекнул на новое дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга

В будущем вокруг Екатеринбурга будет второе дорожное кольцо, наподобие кольцевой автодороги (ЕКАД). Его могут построить через 20-30 лет, поделился врио губернатора региона Денис Паслер на встрече с главными редакторами СМИ области.
«Я не исключаю, что когда-то в будущем это [ЕКАД] будет не единственное кольцо. Через 20 лет, через 30, может, больше, но эта дорога не должна быть единственной. На самом деле, это очень правильное решение — одним кольцом зацепить все города. Поэтому да, работа будет продолжаться», — рассказал Паслер.
ЕКАД закольцевали в ноябре 2022 года. В этом году должны начаться работы по его реконструкции. Она предполагает расширение дороги до шести полос на протяжении всего ЕКАДа — по три полосы в каждую сторону. Часть дорог станет платной, но платить будут только жители других регионов.
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