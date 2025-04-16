В Пермском крае проверяют школу, где повар мыла выброшенные котлеты. Видео

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До этого случая на питание жалоб от детей и родителей не поступало
До этого случая на питание жалоб от детей и родителей не поступало Фото:

В школе Нытвенского округа (Пермский край) проводится служебная проверка. Ранее в СМИ появилось видео, на котором повар в столовой мыла выброшенные котлеты. 

«До этого случая на питание жалоб от детей и родителей не поступало. В учебном заведении усилят контроль за организацией качественного и безопасного питания обучающихся и соблюдением санитарных требований», — подтвердили URA.RU в пресс-службе Министерства образования Пермского края. 

Как ранее сообщало издание 59. RU, мать одного из учеников школы в Уральском пожаловалась редакции на сотрудницу столовой. Женщина прислала видео, на котором запечатлено, как повар берет из кастрюли с отходами несъеденные котлеты, промывает их водой и кладет на противень для того, чтобы затем кормить этим детей. 

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В школе Нытвенского округа (Пермский край) проводится служебная проверка. Ранее в СМИ появилось видео, на котором повар в столовой мыла выброшенные котлеты.  «До этого случая на питание жалоб от детей и родителей не поступало. В учебном заведении усилят контроль за организацией качественного и безопасного питания обучающихся и соблюдением санитарных требований», — подтвердили URA.RU в пресс-службе Министерства образования Пермского края.  Как ранее сообщало издание 59. RU, мать одного из учеников школы в Уральском пожаловалась редакции на сотрудницу столовой. Женщина прислала видео, на котором запечатлено, как повар берет из кастрюли с отходами несъеденные котлеты, промывает их водой и кладет на противень для того, чтобы затем кормить этим детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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