Паслер назвал, при каком условии возродит должность председателя правительства

Пост председателя в свердловском правительстве может появиться вновь, если найдется достойный кандидат — как, например, Алексей Воробьев, занимавший должность с 1996 по 2007 год. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, общаясь с главными редакторами областных СМИ на пресс-конференции.
«Как показала жизнь и практика, конфигурация может быть разной. Область жила с председателем правительства долгое время, жила без него. Наверное, надо оценивать и спрашивать больше людей и структуры, органы власти различных уровней, бизнес, стало лучше или хуже? Все-таки это вопрос личности. Не может система из-за одного человека работать хуже, потому что люди приходят-уходят, всякие бывают ситуации. Если бы я бы нашел человека, который был, как Алексей Петрович Воробьев... Это лучший председатель правительства, который был в Свердловской области — и это огромная заслуга его, как руководителя и той системы, которая выстраивалась», — поделился Паслер.
Сам он был председателем правительства с 2012 по 2016 год. Больше новостей с первой большой пресс-конференции нового главы региона — в отдельном сюжете URA.U.
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