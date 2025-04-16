В ХМАО закроется переправа из-за установки понтонного моста через Обь

В Нижневартовском районе ХМАО временно закроется переправа через реку Обь в направлении Орехово-Ермаковского месторождения. Транспортное сообщение между берегами приостановят из-за установки понтонного моста, сообщили власти района в официальном telegram-канале.
«С 07:00 часов 17 апреля 2025 года понтонная переправа через реку Обь на Орехово-Ермаковское месторождение будет закрыта в связи с началом демонтажа наплавного моста. Дальнейшая работа переправы будет осуществляться паромами, после установления безопасных условий для судоходства», — говорится в сообщении мэрии.
Мостовая переправа используется для транспортного сообщения между населенными пунктами и промышленными объектами, расположенными на противоположных берегах Оби в районе Нижневартовска. В летний период ее заменяют паромные перевозки, которые обеспечивают доступ к месторождениям и дачным поселкам.
Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли зимник Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк. Это был один из двух зимников, которые по состоянию на 4 апреля оставался действующим.
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