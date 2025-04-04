В ХМАО закрывают один из последних работающих зимников

В Нижневартовском районе ХМАО с 8:00 5 апреля закрывается движение по зимнику Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк. Это был один из двух зимников, которые по состоянию на 4 апреля оставался действующим. Информацию власти района сообщили в соцсети.
«Внимание, важная информация! С 8:00 утра 5 апреля 2025 года будет закрыта зимняя автомобильная дорога с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк (Нижневартовский район)» — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Закрытие зимней автодороги связано с потеплением и снижением грузоподъемности. Ранее она была понижена до 5 тонн. Въезды на зимник будут перекрыты искусственными заграждениями.
В Нижневартовском районе с 3 апреля был закрыт зимник от села Былино в поселок Зайцева Речка. Причиной стало все тоже потепление. На 1 апреля в округе оставалась действующими три зимника.
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