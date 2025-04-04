04 апреля 2025

В ХМАО закрывают один из последних работающих зимников

В Нижневартовском районе закрывают зимник из села Ларьяк
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя автодорога закрыта из-за потепления
Зимняя автодорога закрыта из-за потепления Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО с 8:00 5 апреля закрывается движение по зимнику Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк. Это был один из двух зимников, которые по состоянию на 4 апреля оставался действующим. Информацию власти района сообщили в соцсети.

«Внимание, важная информация! С 8:00 утра 5 апреля 2025 года будет закрыта зимняя автомобильная дорога с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк (Нижневартовский район)» — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Закрытие зимней автодороги связано с потеплением и снижением грузоподъемности. Ранее она была понижена до 5 тонн. Въезды на зимник будут перекрыты искусственными заграждениями.

В Нижневартовском районе с 3 апреля был закрыт зимник от села Былино в поселок Зайцева Речка. Причиной стало все тоже потепление. На 1 апреля в округе оставалась действующими три зимника.

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В Нижневартовском районе ХМАО с 8:00 5 апреля закрывается движение по зимнику Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк. Это был один из двух зимников, которые по состоянию на 4 апреля оставался действующим. Информацию власти района сообщили в соцсети. «Внимание, важная информация! С 8:00 утра 5 апреля 2025 года будет закрыта зимняя автомобильная дорога с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк (Нижневартовский район)» — сообщается в telegram-канале мэрии района. Закрытие зимней автодороги связано с потеплением и снижением грузоподъемности. Ранее она была понижена до 5 тонн. Въезды на зимник будут перекрыты искусственными заграждениями. В Нижневартовском районе с 3 апреля был закрыт зимник от села Былино в поселок Зайцева Речка. Причиной стало все тоже потепление. На 1 апреля в округе оставалась действующими три зимника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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