Немецкий бренд Bosch ответил на сообщение о возвращении в Россию

Производитель холодильников Bosch не планирует возвращаться в Россию
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Производитель холодильников Bosch не имеет деловых отношений с РФ
Производитель холодильников Bosch не имеет деловых отношений с РФ Фото:

Немецкий производитель бытовой техники Bosch не планирует возобновлять свою деятельность в России. Об этом сообщили в самой компании.

«[Bosh] не имеет никаких деловых отношений с Россией, а также не планирует это менять», — отметили в компании в беседе с «Коммерсантом». Это заявление было сделано на фоне обсуждений возможного перезапуска производства на российском заводе Bosch, который теперь управляется компанией АО «Газпром бытовые системы».

Bosch прекратила производство в России в марте 2022 года из-за ужесточения экспортного контроля и проблем с поставками компонентов. В течение лета 2022 года компания искала покупателя на свои российские активы. Несмотря на передачу заводов в управление «Газпром бытовые системы», Bosch остается владельцем ООО «БСХ Бытовые приборы» с уставным капиталом в 3,2 млрд рублей.

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Немецкий производитель бытовой техники Bosch не планирует возобновлять свою деятельность в России. Об этом сообщили в самой компании. «[Bosh] не имеет никаких деловых отношений с Россией, а также не планирует это менять», — отметили в компании в беседе с «Коммерсантом». Это заявление было сделано на фоне обсуждений возможного перезапуска производства на российском заводе Bosch, который теперь управляется компанией АО «Газпром бытовые системы». Bosch прекратила производство в России в марте 2022 года из-за ужесточения экспортного контроля и проблем с поставками компонентов. В течение лета 2022 года компания искала покупателя на свои российские активы. Несмотря на передачу заводов в управление «Газпром бытовые системы», Bosch остается владельцем ООО «БСХ Бытовые приборы» с уставным капиталом в 3,2 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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