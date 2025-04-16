Немецкий бренд Bosch ответил на сообщение о возвращении в Россию

Немецкий производитель бытовой техники Bosch не планирует возобновлять свою деятельность в России. Об этом сообщили в самой компании.
«[Bosh] не имеет никаких деловых отношений с Россией, а также не планирует это менять», — отметили в компании в беседе с «Коммерсантом». Это заявление было сделано на фоне обсуждений возможного перезапуска производства на российском заводе Bosch, который теперь управляется компанией АО «Газпром бытовые системы».
Bosch прекратила производство в России в марте 2022 года из-за ужесточения экспортного контроля и проблем с поставками компонентов. В течение лета 2022 года компания искала покупателя на свои российские активы. Несмотря на передачу заводов в управление «Газпром бытовые системы», Bosch остается владельцем ООО «БСХ Бытовые приборы» с уставным капиталом в 3,2 млрд рублей.
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