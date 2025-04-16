«Много где может работать»: Паслер высказался о карьере Куйвашева

Евгений Куйвашев, который почти 13 лет возглавлял Свердловскую область, может много где работать после такого опыта, заявил врио губернатора Денис Паслер, отвечая на вопрос URA.RU, обсуждал ли со своим предшественником его будущее. Они общались в конце марта.
«Если Евгений Владимирович захочет, то сам скажет [где дальше продолжит карьеру]. Наверняка у него есть какие-то предложения, а может и нет. Не могу комментировать. Но [первый губернатор] Эдуард Эргартович Россель всегда говорил, что человек, проработавший в Свердловской области на высоких должностях, много где может работать потом», — рассказал Паслер.
Врио губернатора он был назначен 26 марта. В этот же день Куйвашев ушел в отставку.
Общаясь после этих событий, политики обсудили текущие вопросы. «Ничего особенного, кулуарного. Разговор был больше связан исключительно с актуальными задачами и проблемами», — поделился Паслер. Все новости с большой пресс-конференции Паслера — в сюжете URA.RU.
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