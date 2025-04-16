Mash: задержан экс-губернатор Курской области

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к его дому рано утром. В пресс-службе МВД по Курской области сообщили URA.RU, что не обладают информацией о происшествии. В СК на звонок не ответили, агентство направило письменный запрос.
По данным источника, к задержанию привели показания бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на Курщине. Связь между Смирновым и Лукиным устанавливают в контексте возможных хищений государственных средств, предназначенных для жилищно-коммунального хозяйства. Оба фигуранта имеют привязку к Ивановской области, где, по предварительной информации, также могли иметь место финансовые нарушения.
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