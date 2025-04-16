Mash: задержан экс-губернатор Курской области

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Смирнов задержан из-за показаний арестованного гендиректора «Корпорации развития Курской области»
Смирнов задержан из-за показаний арестованного гендиректора «Корпорации развития Курской области» Фото:

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к его дому рано утром. В пресс-службе МВД по Курской области сообщили URA.RU, что не обладают информацией о происшествии. В СК на звонок не ответили, агентство направило письменный запрос.

По данным источника, к задержанию привели показания бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на Курщине. Связь между Смирновым и Лукиным устанавливают в контексте возможных хищений государственных средств, предназначенных для жилищно-коммунального хозяйства. Оба фигуранта имеют привязку к Ивановской области, где, по предварительной информации, также могли иметь место финансовые нарушения.

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Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщают telegram-каналы. «Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к его дому рано утром. В пресс-службе МВД по Курской области сообщили URA.RU, что не обладают информацией о происшествии. В СК на звонок не ответили, агентство направило письменный запрос. По данным источника, к задержанию привели показания бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на Курщине. Связь между Смирновым и Лукиным устанавливают в контексте возможных хищений государственных средств, предназначенных для жилищно-коммунального хозяйства. Оба фигуранта имеют привязку к Ивановской области, где, по предварительной информации, также могли иметь место финансовые нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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