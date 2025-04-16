Тепло в Копейске отключат 30 апреля

В Копейске Челябинской области 30 апреля будет закончен отопительный сезон. Приказ об этом уже подписала мэр города Светлана Логанова. Завершение сезона не остановит работу коммунальных служб, пояснил замглавы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Александр Филиппов.
«Летом предстоит обновить магистральные и квартальные сети, отремонтировать внутридомовое оборудование, а также заменить устаревшие бойлеры. Необходимо учитывать, что общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в регионе достигает внушительной суммы в миллиарды рублей», — отметил Филиппов.
Отключение отопления коснется всех объектов одновременно. Этому способствует стабильный прогноз погоды. При этом уже с 1 мая специалисты приступят к плановой подготовке инфраструктуры к следующей зиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!