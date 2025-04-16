В прикамской столице 17 апреля перекроют проезд по улице Левченко. Также будет ограничена подача тепла и горячей воды для 20 жилых домов, передает пресс-служба городской мэрии. Меры нужны для ремонта тепломагистрали.
«На время работ с 08:30 17 апреля до 07:00 21 апреля будет перекрыт проезд в обе стороны по улицы Левченко в районе перекрестка с улицей Карпинского. Объезд возможен — по Капитана Гастелло и Танкистов», — написано на сайте ведомства.
Кроме того, 18 апреля с 09:00 прекратят подачу тепла и горячей воды. Ограничение затронет дома по улицах Левченко, Челюскинцев, Мильчакова, Гастелло, Луньевской и на Бершетском переулке. Отопление и горячее водоснабжение обещают восстановить до конца дня.
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