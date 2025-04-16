В Перми отключат горячую воду в 20 домах и перекроют улицу. Карта

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Ограничения вводят из-за ремонтных работ
Ограничения вводят из-за ремонтных работ Фото:

В прикамской столице 17 апреля перекроют проезд по улице Левченко. Также будет ограничена подача тепла и горячей воды для 20 жилых домов, передает пресс-служба городской мэрии. Меры нужны для ремонта тепломагистрали.

«На время работ с 08:30 17 апреля до 07:00 21 апреля будет перекрыт проезд в обе стороны по улицы Левченко в районе перекрестка с улицей Карпинского. Объезд возможен — по Капитана Гастелло и Танкистов», — написано на сайте ведомства.

Кроме того, 18 апреля с 09:00 прекратят подачу тепла и горячей воды. Ограничение затронет дома по улицах Левченко, Челюскинцев, Мильчакова, Гастелло, Луньевской и на Бершетском переулке. Отопление и горячее водоснабжение обещают восстановить до конца дня.

Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут
Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут
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В прикамской столице 17 апреля перекроют проезд по улице Левченко. Также будет ограничена подача тепла и горячей воды для 20 жилых домов, передает пресс-служба городской мэрии. Меры нужны для ремонта тепломагистрали. «На время работ с 08:30 17 апреля до 07:00 21 апреля будет перекрыт проезд в обе стороны по улицы Левченко в районе перекрестка с улицей Карпинского. Объезд возможен — по Капитана Гастелло и Танкистов», — написано на сайте ведомства. Кроме того, 18 апреля с 09:00 прекратят подачу тепла и горячей воды. Ограничение затронет дома по улицах Левченко, Челюскинцев, Мильчакова, Гастелло, Луньевской и на Бершетском переулке. Отопление и горячее водоснабжение обещают восстановить до конца дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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