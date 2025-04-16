Мужчина открыл стрельбу на улице свердловского города. Фото

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Мужчина стрелял в сторону жилых домов из пистолета
Мужчина стрелял в сторону жилых домов из пистолета Фото:

В Полевском (Свердловская область) мужчина стрелял по окнам жилого дома на улице Черемушки, 4. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Мужчина примерно в 18:45 стрелял по окнам жилого дома. Рядом рыдали женщины», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург». По мнению очевидцев, стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения. 

Как рассказали свидетели, мужчина местный. После стрельбы он зашел в магазин, около него позже стрелявшего задержали сотрудники ППС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото стрелявшего
Фото стрелявшего
Фото:

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В Полевском (Свердловская область) мужчина стрелял по окнам жилого дома на улице Черемушки, 4. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Мужчина примерно в 18:45 стрелял по окнам жилого дома. Рядом рыдали женщины», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург». По мнению очевидцев, стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения.  Как рассказали свидетели, мужчина местный. После стрельбы он зашел в магазин, около него позже стрелявшего задержали сотрудники ППС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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