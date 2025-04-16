В Полевском (Свердловская область) мужчина стрелял по окнам жилого дома на улице Черемушки, 4. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Мужчина примерно в 18:45 стрелял по окнам жилого дома. Рядом рыдали женщины», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург». По мнению очевидцев, стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали свидетели, мужчина местный. После стрельбы он зашел в магазин, около него позже стрелявшего задержали сотрудники ППС.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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