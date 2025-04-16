В Екатеринбурге хотят запретить кататься на самокатах по ночам

Автоинспекторы Екатеринбурга предложили ограничить работу сервисов кикшеринга в ночное время с 23:00 до 6:00. По словам главы городской ГИБДД Романа Ярыша, такая мера необходима для предотвращения случаев нетрезвого вождения на самокатах.
«Наше предложение в том, чтобы СИМ нельзя было арендовать с 23 до 6 часов. Причина? Потому что периодически мы наблюдаем нетрезвое вождение на самокатах. Особенно это касается молодых людей, которые к тому же часто катаются парами», — сказал Ярыш E1.RU.
Кроме того, Роман Ярыш упомянул о возможности уменьшения зоны действия сервисов кикшеринга, если полное прекращение работы в ночное время не будет реализовано. Так, самокаты могли бы использоваться только на широких и хорошо освещенных улицах. В ГИБДД также призывают обратить внимание на инфраструктуру: если улучшить дорожную разметку и установить специальные знаки, можно снизить количество аварий. Это поможет сделать улицы безопаснее как для пешеходов, так и для самокатчиков и водителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!