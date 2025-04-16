16 апреля 2025

В Екатеринбурге хотят запретить кататься на самокатах по ночам

ГИБДД Екатеринбурга предложила ограничить работу самокатов в ночное время
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты предлагают запретить брать с 23:00 до 06:00 часов
Самокаты предлагают запретить брать с 23:00 до 06:00 часов Фото:

Автоинспекторы Екатеринбурга предложили ограничить работу сервисов кикшеринга в ночное время с 23:00 до 6:00. По словам главы городской ГИБДД Романа Ярыша, такая мера необходима для предотвращения случаев нетрезвого вождения на самокатах.

«Наше предложение в том, чтобы СИМ нельзя было арендовать с 23 до 6 часов. Причина? Потому что периодически мы наблюдаем нетрезвое вождение на самокатах. Особенно это касается молодых людей, которые к тому же часто катаются парами», — сказал Ярыш E1.RU.

Кроме того, Роман Ярыш упомянул о возможности уменьшения зоны действия сервисов кикшеринга, если полное прекращение работы в ночное время не будет реализовано. Так, самокаты могли бы использоваться только на широких и хорошо освещенных улицах. В ГИБДД также призывают обратить внимание на инфраструктуру: если улучшить дорожную разметку и установить специальные знаки, можно снизить количество аварий. Это поможет сделать улицы безопаснее как для пешеходов, так и для самокатчиков и водителей.

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Автоинспекторы Екатеринбурга предложили ограничить работу сервисов кикшеринга в ночное время с 23:00 до 6:00. По словам главы городской ГИБДД Романа Ярыша, такая мера необходима для предотвращения случаев нетрезвого вождения на самокатах. «Наше предложение в том, чтобы СИМ нельзя было арендовать с 23 до 6 часов. Причина? Потому что периодически мы наблюдаем нетрезвое вождение на самокатах. Особенно это касается молодых людей, которые к тому же часто катаются парами», — сказал Ярыш E1.RU. Кроме того, Роман Ярыш упомянул о возможности уменьшения зоны действия сервисов кикшеринга, если полное прекращение работы в ночное время не будет реализовано. Так, самокаты могли бы использоваться только на широких и хорошо освещенных улицах. В ГИБДД также призывают обратить внимание на инфраструктуру: если улучшить дорожную разметку и установить специальные знаки, можно снизить количество аварий. Это поможет сделать улицы безопаснее как для пешеходов, так и для самокатчиков и водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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