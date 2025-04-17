В России создали уникальный препарат от рака

В России разработали противораковый препарат, который не имеет аналогов на мировом рынке. Об этом сообщает девятый арбитражный апелляционный суд по итогам рассмотрения спора Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов.
«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — передает РИА Новости содержание материалов дела, рассматриваемого судом. Речь идет о препарате «Афотид».
Лекарство, использующееся для лечения онкологических заболеваний на добровольцах, доказало свою безопасность, говорится в документах. Суд указал, что клинические исследования препарата разрешены в семи медицинских центрах.
Минпромторг обратился в суд с требованием аннулировать контракт на 150 миллионов рублей с ООО «Лина М» (Королев) за научные работы по трансферу зарубежных разработок. Истец также требует взыскать с компании свыше 117 миллионов рублей неиспользованного аванса и более 80 миллионов рублей процентов за использование средств из-за задержки выполнения работ, которая превысила шесть лет. Минпромторг утверждает, что цели проекта не достигнуты и результаты не имеют коммерческой ценности.
Ранее заслуженный врач России, хирург-онколог высшей категории Андрей Коржиков заявил, что постоянное чувство усталости может быть признаком начала развития рака кишечника. Он подчеркнул важность регулярного проведения комплексного медицинского обследования для своевременного выявления заболевания, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.