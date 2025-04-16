16 апреля 2025

Небо под Челябинском озарило северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стали свидетелями космического шоу
Челябинцы стали свидетелями космического шоу Фото:

Жители Сосновского района Челябинской области стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Небо ночью вспыхнуло разноцветными сполохами, видимыми даже без специальных приборов. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях. 

«Буквально в полях мы наблюдали потрясающее северное сияние. Причём я увидела его невооруженным взглядом через окно машины при довольно сильной окружающей засветке. Все действо длилось около пяти минут, потом стало стихать, и лишь изредка были видны всполохи розового цвета на фоне светло зелёной дымки», — рассказала в чате telegram-канала «Человек Читающий» женщина с ником Natgeo. 

Учёные связывают аномалию с мощной солнечной активностью, когда потоки заряженных частиц, достигнув Земли, спровоцировали геомагнитные возмущения. Именно эти «солнечные штормы» и стали причиной редкого для региона явления.

Очевидцы засняли северное сияние в полях Сосновского района
Очевидцы засняли северное сияние в полях Сосновского района
Фото:

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Жители Сосновского района Челябинской области стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Небо ночью вспыхнуло разноцветными сполохами, видимыми даже без специальных приборов. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.  «Буквально в полях мы наблюдали потрясающее северное сияние. Причём я увидела его невооруженным взглядом через окно машины при довольно сильной окружающей засветке. Все действо длилось около пяти минут, потом стало стихать, и лишь изредка были видны всполохи розового цвета на фоне светло зелёной дымки», — рассказала в чате telegram-канала «Человек Читающий» женщина с ником Natgeo.  Учёные связывают аномалию с мощной солнечной активностью, когда потоки заряженных частиц, достигнув Земли, спровоцировали геомагнитные возмущения. Именно эти «солнечные штормы» и стали причиной редкого для региона явления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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