Жители Сосновского района Челябинской области стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Небо ночью вспыхнуло разноцветными сполохами, видимыми даже без специальных приборов. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.
«Буквально в полях мы наблюдали потрясающее северное сияние. Причём я увидела его невооруженным взглядом через окно машины при довольно сильной окружающей засветке. Все действо длилось около пяти минут, потом стало стихать, и лишь изредка были видны всполохи розового цвета на фоне светло зелёной дымки», — рассказала в чате telegram-канала «Человек Читающий» женщина с ником Natgeo.
Учёные связывают аномалию с мощной солнечной активностью, когда потоки заряженных частиц, достигнув Земли, спровоцировали геомагнитные возмущения. Именно эти «солнечные штормы» и стали причиной редкого для региона явления.
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